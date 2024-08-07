彭蒙惠老師安息主懷 享壽98歲

救世傳播協會/空中英語教室創辦人、美籍宣教士彭蒙惠（Doris Marie Brougham）8月6日在台灣淡水馬偕醫院安息主懷，享年98歲。



空中英語教室官網交代，這是彭蒙惠老師「真正下課的時候」，而且她在遺囑中特別叮囑：「把所有一切全捐出。」



彭老師於1962年創辦空中英語教室，1963年創辦天韻合唱團，一生致力於英語教學和福音音樂傳教。救世傳播協會/空中英語教室治喪委員會近期將決定「彭蒙惠紀念音樂會」細節，並表示這場音樂會將遵循彭老師的遺囑，希望參加她音樂會的人是快樂開心地來參加，因為她「已到天堂和耶穌及父母、兄弟姐妹見面了」。



彭蒙惠老師簡介



烽火連天時來到中國



彭蒙惠老師1926年出生於美國西雅圖，12歲時決志到中國傳福音，放棄了紐約音樂學院獎學金、離別父母家鄉、割捨愛情、放下高薪、捨棄舒適的生活，不顧惜自己的身家性命。1948年在國共內戰最激烈的時刻來到上海，後轉站到了台灣。年僅22歲的異國女孩在烽火連天時，一路逃難還不忘一邊傳福音。



一生都用英語教學和福音音樂宣教來服事上帝



1951年到台灣之後，她選擇了當時急缺宣教士的花蓮服務原住民。她在花蓮美崙落腳，進入玉山神學院教音樂，成立了一個小小教會，及一個只有9位小朋友的主日學。彭老師學習簡單的原住民語言，拉近了與原住民的距離。部落也把彭老師當成自己人，為她取了一個原住民名字：利百加（Libeckdoman），意為山谷裡的百合花。騎著腳踏車到處在花蓮傳福音的日子，彭老師發現當時台灣家家戶戶都有收音機，於是想到用媒體來傳福音。同時她也看，台灣人因為語言不通無法跟國際人士溝通，因此決心開始推廣英語教育，協助台灣社會與國際接軌。



彭蒙惠老師的英語教育課程豐富，她陸續推出《空中英語教室》、《大家說英語》、《彭蒙惠英語》等不同英語程度的雜誌，成為華人世界英語教育的必讀教材，並因應時代發展出廣播、電視、網路及數位載具等多媒體工具，屢次入圍並獲文化部金鼎獎肯定。



1963年她創辦「天韻合唱團」，是台灣第一支由基督徒組成的音樂團體，宣教足跡遍及五大洲三十六個國家，積極的向各地華人傳福音。



彭老師得到全球肯定，不只連結了教育界、音樂界、教會界，更連結了全世界。她總是非常謙卑的表示，只是單純回應上帝的呼召。她說：「如果沒有愛，耀眼的學歷跟教學法，都是枉然。」

