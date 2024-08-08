研討會解構AI翻譯功能：2033年近乎全人類接觸聖經

人工智能輔助的聖經翻譯、註釋、索引已經開始出現，下一步又如何？聖經博物館舉辦研討會，聖經專家強調AI用作助手而不是替代品，從而提高翻譯品質，確保到2033年世界近100%的人都能以自己的語言接觸到聖經。



位於華盛頓特區的聖經博物館（Museum of the Bible） 與AI & Faith於7月25至26日舉辦研討會，主題：「生成智慧：人工智能與聖經」（Generating Wisdom: Artificial Intelligence and the Bible），探討AI對聖經翻譯、解釋等方面的影響。會議匯集技術和聖經專家，共同考慮在翻譯和解釋中使用AI的機會和挑戰，以及將聖經智慧應用於人工智能這一技術和文化現象。



以人為本的聖經翻譯方法



在第一日的會議上，神學博士、致力開發基於人工智能聖經翻譯技術的萊德·威沙特（Ryder Wishart），討論「人工智能和翻譯：以人為本的聖經翻譯方法」。



人工智能工具，特別是大型語言模型（LLM），為聖經翻譯提供了廣闊的前景，但也帶來了獨特的挑戰。他強調，機器翻譯工具雖然功能強大，但依賴模仿而不是創造力，並且通常充當「黑盒子」，使過程不透明。機器翻譯經常忽略人工翻譯的社會性和脈絡性。



威沙特建議，透過認識到這些限制並設計翻譯軟體來模仿社會過程，人工智能可以用作助手而不是替代品，從而提高翻譯品質。他主張，人工智能在聖經翻譯中的未來應該優先考慮開放的、社會化的流程。



正確的時間提出正確的問題



全球聖經事工「Biblica」 高級策略總監蘭德爾·譚 （Randall Tan）的題目是「在正確的時間提出正確的問題」，探討在應用AI解決特定聖經翻譯問題時應該提出的具體問題。



他指，聖經翻譯界正在合作開展「Project Accelerate」計劃，該計劃旨在利用新興的AI技術和成熟的自然語言處理（NLP）技術來建立工具。其願景是開發直觀的翻譯軟件，使之退居幕後，讓翻譯項目成為焦點。該計劃旨在解決現有聖經翻譯工具中的兩個主要問題。首先，用戶界面過於複雜，使得翻譯者難以使用現有工具。其次，軟件工具相互隔離，導致工作重複。



蘭德爾認為應以智慧地應用AI加速聖經翻譯，這將作為一個案例研究，展示一個正在進行的項目在應用AI成功推進聖經翻譯、解釋等方面時應該回答的問題和挑戰。



將AI應用於其擅長之處



另一講者伊莉莎白·羅巴爾（Elizabeth Robar）創辦「Scriptura」與學者組成團隊提供聖經註釋事工，以「將AI應用於其擅長之處」為題探討如何在聖經翻譯中恰當地應用人工智能（AI）。



她指出，耶穌給予早期教會的大使命是去使萬國作門徒，我們應該利用一切可用的手段來實現這一目標，這在今天包括了AI工具。在聖經翻譯領域，有一個共同的推動力，旨在確保到2033年，世界上近100%的人都能以自己的語言接觸到聖經。為了實現這一目標，我們需要利用AI的力量來加速聖經翻譯的進程。



莉莎白設定了我們應該要求AI做甚麼（因為它能最有效地完成任務）、不應該目前要求AI做甚麼（因為它還不擅長這些任務）、絕對不應該要求AI做甚麼（因為這會使聖經翻譯過程失去人性）的界限。她認為AI所能做好事情的前提下，討論如何將之情境化、本地神學化和社區對翻譯的所有權等問題。



在過去一年，人工智能已經成為一個家喻戶曉的詞彙，在各個領域都留下了它的印記——從金融市場到大學的抄襲指南，而且很快就會影響人們對聖經的理解。是次研討會結合跨學科的人類智慧，解構人工智能的性能，捨短取長，應用於聖經翻譯事工。

