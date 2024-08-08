孟加拉政治動盪 矛頭攻擊基督徒





孟加拉國的反政府抗議活動愈演愈烈，總理謝赫·哈西娜（Sheikh Hasina）在壓力下辭職逃往印度。激進組織轉而攻擊從穆斯林改教的基督徒，不少信徒害怕躲藏起來，基督教國際組織呼籲迫切祈禱。



歸主信徒害怕躲藏起來



監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors）消息，隨著謝赫·哈西娜的辭職，孟加拉國將組建臨時政府並準備新的選舉。然而，政治的不確定性給了激進團體可乘之機。上個月，針對政府工作配額制度的抗議活動引發全國騷亂，造成數百人死亡。政府建築遭到襲擊，甚至總理官邸也成為攻擊目標。



在這場危機中，轉信基督教的信徒成為激進組織的攻擊目標。據報導，至少有七宗針對這些信徒的襲擊事件，而且情況可能會進一步惡化。房屋被洗劫一空，家庭教會被焚毀，許多信徒因為當地激進領導人的威脅而躲藏起來，尋求安全。



一位來自孟加拉北部的合作夥伴表示：「我們經歷了一個充滿恐懼的不眠之夜，祈求上帝保護我們的信徒。激進組織正在搜集改教者的名單，準備進行襲擊。一些家庭已經遭殃，其他人則生活在極度的恐懼中，不得不躲藏起來，尋求生命安全。」



孟加拉國正面臨前所未有的危機，未來的領導層尚不明朗。持續的不穩定和動亂讓人們擔心可能會帶來更多的破壞和痛苦，迫切需要為這個國家及其基督徒祈禱。



祈禱事項：



1.求上帝賜予所有人和平與穩定，結束暴力和破壞行為。



2.為臨時政府祈求智慧、引導和勇氣，願他們以同情和公義領導國家。



3.為脆弱和受攻擊的信徒祈求安全、力量和安慰。



孟加拉國的人口超過1.68億，其中99%是未得之民群體，基督徒僅佔0.6%（約95萬人）。主要宗教是伊斯蘭教，88%的人口是穆斯林。基督徒遭受逼迫來自獨裁政權、伊斯蘭壓迫、宗教民族主義、民族宗教敵對。



另外，來自美國OneWay Ministry的「為萬國禱告」（Prayercast）事工團隊在社交平台上發出呼籲，指出孟加拉國的抗議活動顯示了權力鬥爭，權力也是一個障礙，促使孟加拉1.68億人民之中，許多人對耶穌視而不見，該組織呼籲基督徒為孟加拉國祈禱。



禱告要點：



1.為未得及的孟加拉人民的靈性突破禱告。



2.為每年分發數百萬本聖經來牧養耶穌的門徒禱告。



3.為基督徒在日益加劇的迫害中保持堅定的信仰禱告。



據監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors）2024年「全球守望名單」（World Watch List）顯示，基督徒遭受迫害最嚴重的50個國家之中，孟加拉國排第26位。

