講道會 面對生死抉擇：陳廷忠牧師挑戰信徒能否堅守信仰？

港九培靈研經會今午(8月9日)講道會,陳廷忠牧師講述但以理與三友被掉在獅子坑的故事,是一場屬靈爭戰,鼓勵聽眾反思:「面對危及生命的挑戰,選擇妥協求生,還是堅守信仰?」



我們慶幸不須作出生與死的抉擇



陳廷忠牧師(澳洲墨爾本神學院研究院士及高級講師)在講道會以「但以理與三友:我們慶幸不須作出生與死的抉擇」為題,引用但以理書3章8至18節, 6章16至22節,解釋但以理和三位朋友為主被掉落獅子坑的故事,深入探討這段經歷對當代信徒的意義。



他指出,這個故事的重點並不是在於但以理和他的朋友追求烈士精神,而是要提醒信徒耶穌基督為了我們的罪而犧牲自己,因此每個信徒都應該活出對神的獻身。



但以理書作為舊約和新約之間的重要作品,能夠為今天的基督徒在面對艱難時期提供鼓勵,在嚴峻時代怎樣持守信仰,這是信心與信仰的內涵,幫助信徒面對逼迫反思怎樣活下去,在邪惡的陰暗處活出勇氣。



屬靈爭戰的故事



但以理書的結構。這卷書的語言使用亞蘭文(2至7章)和希伯來文,第三章的重點提及但以理的三位朋友——沙德拉、米煞、亞伯尼歌,如何面對地上權勢的挑戰,並做出了關乎生死的信仰抉擇。陳廷忠鼓勵聽眾反思:「作為基督徒,在面對可能危及生命的挑戰時,應做出甚麼樣的選擇:是選擇妥協求生,還是堅守信仰?」



他提醒大家,作為基督徒不應該害怕地上的權勢,因為耶穌曾說「那只能殺身體的,別怕他;生死在上帝的手中。」這句話反映了信仰所賦予的力量。他指出,儘管尼布甲尼撒王最終承認三位朋友所信的是唯一的真神,但他自己卻並未真正敬拜,這向我們展示了即便目睹神蹟,人們的信念也不一定會真正改變。



真正的自由:堅定自己的信仰對象



在第六章,陳廷忠提到但以理的遭遇,強調儘管他沒有刻意挑起爭端,最終卻因為信仰而遭到陷害,面臨獅子坑的考驗。這讓人看到,無論是因堅守信仰而遭受的逼迫,還是因他人陷害而遭遇的困難,神都能拯救信靠祂的人。



這個故事的核心在於生死的選擇,以及真正自由的意義。真正的自由不在於我們能掌控的事物,而是在於堅定自己的信仰對象。陳廷忠補充,蒙應允的禱告能夠使信徒確信所信的神是其保護者,並幫助我們將生死的重擔全然交託給神。



蒙應允的禱告有兩種結果:第一,讓我們更加能確認所信的神是保護,加強我們的信心。第二, 讓我們將自己的生與死完全交託在神的手裡,因為祂應允我的禱告,我就對祂至死忠心。



這就如但以理所說「即或不然」(even if he does not)[3:16-18],他們的生與死不完全依靠神是否為他們解圍,而是依靠神對他們的鐘愛和信實。



誰能使我們與基督的愛隔絕



陳廷忠說,面對逼迫的群體也可以從但以理和三位朋友的經歷得到啟迪,他們的信仰比生命更重要,「沒有生命,信仰的盼望還在;但是沒有信仰,就連僥倖留下來的生命也成咀咒。」



對於遭受逼迫的信仰群體來說是很好的鼓勵:第一,為信仰犧牲的殉道勇氣成為逼迫的教會的楷模。第二,無論是生是死,最後人生命的價值是掌握在神的手中。第三,保羅在羅馬書8章說,除非自己願意妥協,否則無論是生是死,沒有甚麼能使我們與基督的愛隔絕!