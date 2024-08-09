講道會 面對生死抉擇：陳廷忠牧師挑戰信徒能否堅守信仰？

港九培靈研經會今午（8月9日）講道會，陳廷忠牧師講述但以理與三友被掉在獅子坑的故事，是一場屬靈爭戰，鼓勵聽眾反思：「面對危及生命的挑戰，選擇妥協求生，還是堅守信仰？」



我們慶幸不須作出生與死的抉擇



陳廷忠牧師（澳洲墨爾本神學院研究院士及高級講師）在講道會以「但以理與三友：我們慶幸不須作出生與死的抉擇」為題，引用但以理書3章8至18節, 6章16至22節，解釋但以理和三位朋友為主被掉落獅子坑的故事，深入探討這段經歷對當代信徒的意義。



他指出，這個故事的重點並不是在於但以理和他的朋友追求烈士精神，而是要提醒信徒耶穌基督為了我們的罪而犧牲自己，因此每個信徒都應該活出對神的獻身。



但以理書作為舊約和新約之間的重要作品，能夠為今天的基督徒在面對艱難時期提供鼓勵，在嚴峻時代怎樣持守信仰，這是信心與信仰的內涵，幫助信徒面對逼迫反思怎樣活下去，在邪惡的陰暗處活出勇氣。



屬靈爭戰的故事



但以理書的結構。這卷書的語言使用亞蘭文（2至7章）和希伯來文，第三章的重點提及但以理的三位朋友——沙德拉、米煞、亞伯尼歌，如何面對地上權勢的挑戰，並做出了關乎生死的信仰抉擇。陳廷忠鼓勵聽眾反思：「作為基督徒，在面對可能危及生命的挑戰時，應做出甚麼樣的選擇：是選擇妥協求生，還是堅守信仰？」



他提醒大家，作為基督徒不應該害怕地上的權勢，因為耶穌曾說「那只能殺身體的，別怕他；生死在上帝的手中。」這句話反映了信仰所賦予的力量。他指出，儘管尼布甲尼撒王最終承認三位朋友所信的是唯一的真神，但他自己卻並未真正敬拜，這向我們展示了即便目睹神蹟，人們的信念也不一定會真正改變。



真正的自由：堅定自己的信仰對象



在第六章，陳廷忠提到但以理的遭遇，強調儘管他沒有刻意挑起爭端，最終卻因為信仰而遭到陷害，面臨獅子坑的考驗。這讓人看到，無論是因堅守信仰而遭受的逼迫，還是因他人陷害而遭遇的困難，神都能拯救信靠祂的人。



這個故事的核心在於生死的選擇，以及真正自由的意義。真正的自由不在於我們能掌控的事物，而是在於堅定自己的信仰對象。陳廷忠補充，蒙應允的禱告能夠使信徒確信所信的神是其保護者，並幫助我們將生死的重擔全然交託給神。



蒙應允的禱告有兩種結果：第一，讓我們更加能確認所信的神是保護，加強我們的信心。第二， 讓我們將自己的生與死完全交託在神的手裡，因為祂應允我的禱告，我就對祂至死忠心。



這就如但以理所說「即或不然」（even if he does not）［3:16-18］，他們的生與死不完全依靠神是否為他們解圍，而是依靠神對他們的鐘愛和信實。



誰能使我們與基督的愛隔絕



陳廷忠說，面對逼迫的群體也可以從但以理和三位朋友的經歷得到啟迪，他們的信仰比生命更重要，「沒有生命，信仰的盼望還在；但是沒有信仰，就連僥倖留下來的生命也成咀咒。」



對於遭受逼迫的信仰群體來說是很好的鼓勵：第一，為信仰犧牲的殉道勇氣成為逼迫的教會的楷模。第二，無論是生是死，最後人生命的價值是掌握在神的手中。第三，保羅在羅馬書8章說，除非自己願意妥協，否則無論是生是死，沒有甚麼能使我們與基督的愛隔絕！

