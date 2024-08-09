從雷暴到全球：干草堆禱告會如何點燃現代宣教運動

1806年8月的一個下午，五位威廉姆斯學院的學生--塞繆爾·J·米爾斯、詹姆斯·理查茲、弗朗西斯·L·羅賓斯、哈維·盧米斯和拜拉姆·格林--在胡薩克河附近的一片樹林中聚集，討論如何回應亞洲國家的屬靈需要。當天，他們正專心禱告，突然暴風雨來臨，他們只能躲進一堆乾草堆中繼續禱告。這一非凡的經歷深刻影響了他們，他們決定每週繼續在乾草堆附近進行禱告，這一禱告會後來被稱為"乾草堆禱告會"。



這個簡單卻充滿信念的禱告會不僅改變了他們自己，也推動了現代宣教運動的起步。1808年，他們組織了一個名為"弟兄會"的小組，旨在將基督教的福音傳遞給那些未信的人。1812年，美國外邦傳教士委員會（American Board of Commissioners for Foreign Missions, ABCFM）應運而生，派出了第一批傳教士，前往印度次大陸進行宣教。



塞繆爾·米爾斯成為這一運動中最具影響力的人物之一，他參與了美國聖經協會和聯合外邦傳教士協會的創建。1867年，拜拉姆·格林通過努力在威廉姆斯鎮的傳教公園豎立了一座紀念碑，以紀念這五位在乾草堆中禱告的先驅。1906年，為紀念乾草堆禱告會百年紀念，威廉姆斯學院的傳教公園再次舉辦了盛大的集會。2006年，全球宣教的支持者們慶祝了乾草堆禱告會200周年。



乾草堆禱告會不僅是美國人第一次明確決定開始海外傳教的記錄，還促成了ABCFM的成立。ABCFM在其最初五十年內派遣了超過1250名傳教士，傳播基督教的教義，建立了教育和醫療系統，並翻譯了聖經至各種語言。傳教士的報告通過《傳教士先驅》（Missionary Herald）雜誌傳播，讓許多美國人得以了解遠在他鄉的宣教工作和當地的風土人情。



1961年，ABCFM與其他組織合併，形成了聯合教會世界傳教委員會（UCBWM）。150年來，ABCFM派遣了近5000名傳教士，足跡遍及34個不同的地區，今天的全球宣教工作依然延續。乾草堆禱告會的精神至今仍在影響著世界，乾草堆紀念碑在威廉姆斯學院的校園裡矗立，提醒我們上帝會透過禱告成就偉大的事。





