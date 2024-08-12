盧安達政府關閉數千教堂，因未通過檢查

2024年7月，盧安達政府關閉了超過5,600間教堂，因為在受檢查的宗教場所中，近三分之一未達到法律標準。盧安達治理委員會（Rwanda Governance Board, RGB）表示，該委員會與當地政府合作，檢查了13,000家宗教機構。



RGB首席執行官烏斯塔·凱泰西博士（Dr. Usta Kaitesi）告訴基加利的新聞網站IGIHE--該網站報導稱被關閉的教堂數量更高，超過7,700間--委員會在7月的兩週內與當地政府合作進行了檢查。她透露，許多受影響的教堂並未獲得經營場所的必要許可證，另一些教堂則無法提供領袖的資格證明。



凱泰西表示，信仰組織被給予了充足的時間來遵守規定。她補充說，受影響的教堂中有相當一部分存在輕微違規行為，可以整改並恢復許可證。這次持續進行的打擊行動中，受影響的教會大多數是五旬節派教會。



自2018年以來，盧安達逐步實施一項針對宗教組織的法律。當時有700間教堂因非法運營被關閉。該法律要求宗教領袖在經營教堂前接受神學訓練，並授權RGB檢查教堂建築的物理安全性。法律還要求建築物必須具備隔音功能，以限制噪音污染。



在一份聲明中，RGB表示，檢查主要集中在核實宗教組織是否持有由委員會發出的註冊文件。教堂還需提供與地區政府合作的信函。



"相關部門將繼續與宗教領袖合作，推動轉型發展，同時遵守信仰組織的法律法規，並確保祈禱場所/建築符合法律標準，"RGB在2024年8月1日發佈的聲明中表示。



在接受盧安達國家電視台訪問時，凱泰西表示，最後的合規元素是教育要求，宗教聯合理事會曾要求五年的寬限期，該寬限期已於2023年9月結束。



"應該有意願去遵守法律。我們在註冊信仰組織時，會要求他們提供組織架構。教育要求主要針對的是組織架構中的高層人員，"凱泰西解釋道。



盧安達聖公會大主教羅朗·姆班達（Rev. Laurent Mbanda）表示，宗教組織對相關法規十分清楚。他承認，委員會曾要求信仰組織在9月更新其合規情況。



"如果我們能更認真對待這些要求並承擔責任，我們在達到標準方面會有更顯著的進展，"姆班達表示。



然而，新生命聖經教會的恩吉扎牧師（Pastor Kabagambe Nziza）則認為，應該重新審視該法的實施，以反映國家的社會經濟現實。他認為，雖然法規中的一些條款適用於首都基加利的教會，但對於農村地區的教會情況可能會有所不同。



"在基加利，附近社區會受到教堂噪音的影響，但在卡格拉（Kagera），那裡的教堂位於山上，周圍沒有鄰近的住家。信徒們沒有汽車，甚至沒有摩托車，因此不應要求設置停車場，"恩吉扎牧師說道。



同時，肯尼亞在8月邁出了規範宗教組織的步伐，當時一個總統特別工作組建議採用混合監管框架。該框架提議成立宗教事務委員會（Religious Affairs Commission），這是一個類似於盧安達治理委員會的半政府機構。這個工作組是在肯尼亞南海岸發現疑似為某邪教信徒的集體墓穴後成立的。

