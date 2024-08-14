為什麼基督徒應該是政治中立者

超越紛爭 基督徒是天國的公民



成年之後的我一直都是政治中立者。我認為這是基督徒應處的最好位置。為什麼？因為，比起在政治、經濟或社會趨勢上與他人爭論（無論這些意識形態多麼令人厭惡），基督徒有更重要的事情要做。



歷史證明，國家興衰皆有定數。沒有哪個國家是例外的。而且我們知道，以色列1948年恢復建國之前曾幾次退出歷史舞台。基督徒若對任何國家給予最高的忠誠，就像把自己綁在一艘正在沉沒的船上。



然而，上帝的國度是永恆的，基督徒是上帝其國度的公民。個人可以選擇現在就按照王國的原則生活，這是一件好事。然而，不要寄希望於任何的政治黨派、激進組織或宗教，以為可以在地上建立具有完美正義和公正的國度。這是愚蠢的。很多人嘗試過，但都失敗了。



根據聖經，上帝的國度只有在世界末日和最後的審判之後才會完全實現（啟示錄11:15），那時耶穌基督將親自統治。政治行動不會加速這一進程。



政治行動和社會激進主義關注的是權力和金錢。他們想改變系統，使之更好。基督徒明白，改變始於個人意識到自己是個罪人，在聖潔的上帝面前自己是犯了罪的，需要拯救。社會制度改變之前，必須有靈魂的轉變。



相信聖經的基督徒處於一種積極等待的狀態。在等待時，我們可以做什麼？其中之一是對政治和社會的騷動保持距離。我們有其他更重要的事情要做，那就是接觸各個派別的靈魂。成為政治中立者有助於實現這一目標。



什麼是政治中立者？



中立者，是指那些在政治光譜中，既不在極左、也不在極右的人。我們的價值觀來自聖經，而不是當下流行的政治意識形態。下圖展示了我對當今政治和社會形態的看法。



正如你所看到的，你可以選擇加入任何一個知名的政黨，但你的價值觀才是關鍵。中立者追求共同利益，而不是基於階級、種族、信仰、經濟、地理或其他地位的權力。他們堅持競爭環境要保持公平。



政治極化表明了一種頑固的思想，這種頑固的思想成為日益嚴重的問題。人們在政治和社會觀點上變得越來越頑固，不願意傾聽他人的意見、不願意與持異見的人交流。這種極化是有害的。正如我們每天所見到的，它導致了更大的分裂、敵意和暴力。



中間立場不應與"溫水"或搖擺不定相提並論（啟示錄3:15-16）。極端立場的極化壓制了自由。我們相信上帝有更好的處理不同觀點的方式："你們來，我們彼此辯論。"（以賽亞書1:18）



讓我們看看基督徒如何帶來榮耀上帝的改變。



政治左派



傳統上，左派觀點與社會正義、平等和個人自由的承諾相關。左傾政治家往往倡導支持這些價值觀的政策，如累進稅制、社會福利項目和對邊緣化群體的保護。左派還傾向於優先考慮環境、教育和醫療，通常倡導支持這些領域的政策。



這些都是崇高的理想。只有在被馬克思主義進步派操縱時才會變得有害，而現在馬克思主義進步派正主導著傳統的自由主義政治思想。



今天，左派被馬克思主義進步派主導。他們無論如何定義都是邊緣極端分子。相比之下，傳統的左派現在看起來就像里根時代的共和黨人。



一些左傾政策的批評者認為，自由主義者對社會的傷害大於幫助。他們認為，自由主義者創造了對政府的依賴，阻礙了創新和企業家精神，甚至可能損害經濟。例如，一些經濟學家認為，高稅收可能抑制經濟增長，而過於慷慨的社會福利項目可能導致工作動機的缺失。



馬克思主義進步派通常反對宗教。他們已經把基督教從思想市場中剔除，幾乎從不放過貶低基督教價值觀的機會。他們通常以犧牲合法和經濟穩定的社會為代價，擁抱世俗主義、人文主義和享樂主義。



或許左派最大的錯誤是他們認為在地球上可以實現"正義"。他們認為通過自己的善行可以帶來千禧年。福音派基督徒知道這是一個不明智的想法。



真正的正義只能在基督和上帝的國度中找到，此外，正義、平等和公平都是幻想。允許男性變性為女性的"正義"剝奪了女性運動員公平競爭的正義。允許少數族裔接受最佳教育的"正義"被通過壓制其他人的成就而竊取。



政治右派



右翼光譜與左翼一樣廣泛。他們有一些政治和社會領袖有著合理的想法，但也有一些極端分子，比如那些堅信陰謀論的人。



右派意識形態通常與對個人自由、個人責任和傳統價值觀的承諾相關。右翼政治家往往倡導支持這些價值觀的政策，如低稅收、自由市場和有限的政府監管。右翼還傾向於優先考慮國家安全、法律和秩序以及保護個人權利等問題。



典型的右翼人士追求穩定。他們希望過上和平、繁榮的生活，並希望他們的子孫能夠從有序的社會中受益。



右翼的一個缺點是他們的政策被誤認為對某些群體具有排他性或歧視性。例如，一些右翼政策被批評為加劇收入不平等，忽視環境，以及限制邊緣化群體獲得醫療和教育的機會。



批評者還認為，一些右翼政策可能對個人權利有害。右翼人士知道這些指責大多是不實的政治宣傳。右翼確實需要在某些方面更加開放，但他們必須拒絕全盤的指責。所有保守派最大的弱點是對改變的抵制。然而，我們必須客觀地考慮與自己不同的觀點的利弊。當我的一位大學教授格倫·亞當斯博士提醒我們歷史課時，"我們在想要看到改變的領域是自由派；在害怕改變會傷害我們的領域是保守派。"我們都可以微笑著意識到，即使是保守的會眾也希望有自由的捐助者。



基督徒更有可能是右翼，特別是當他們是相信聖經的人時。這就提出了我們必須拒絕的基督教民族主義問題。



我是一個自豪的美國人，但我不會把這一點與我對基督的信仰混為一談。對我來說，沒有國旗和十字架的結合，它們是分開的。聖經最終決定了我的忠誠，因為首先我是天國的公民。在美國，我的選票投給那些支持天國價值觀的候選人。



中立主義彌合了分歧



中立主義是彌合兩種立場之間的分歧的方法。中立主義是介於左派和右派之間的政治立場，主張在政治、社會和經濟政策之間保持平衡。中立主義者通常認為，政府應該在促進社會福利和公平方面發揮作用，同時也支持自由市場和個人自由。



中立主義的一個潛在好處是，它可以通過促進不同政治和社會觀點之間的妥協和合作來減少政治極化。通過尋找共同點和解決左派和右派關切的問題，中立主義者可以促進更大的理解和合作。



教育人們了解平衡政治體系的重要性以及合作與妥協的價值，可以幫助創造一個更加知情和積極參與的公民社會。這有助於促進對話和相互尊重的文化，並培養一個更加有益和有效的政治體系。



中立主義的另一個潛在好處是，它可以導致更有效的治理。通過優先考慮實際解決方案和基於證據的政策制定，中立主義者可以避免意識形態極端主義的陷阱，專注於對人們生活產生影響的政策。通過促進透明度和問責制，中立主義者還可以確保政府為人民的最佳利益而運作。



中立主義可以通過彌合左右派的分歧並促進更大的理解和合作，提供前進的道路。通過對社會和經濟政策採取平衡的方法，中立主義者可以促進既有效又公平的政策，解決廣泛人群的需求，而不訴諸身份政治及其帶來的極化這條自殺之路。



中立主義對基督徒的重要性



基督徒應該是中立主義者，因為我們代表的是基督，而不是任何政治黨派或當前流行的社會運動。我們著眼長遠的打算，向什麼人我們就做什麼人（哥林多前書9:22-23），以便我們可以贏得一些人的靈魂。我們的角色不是保持中立，而是處在人類需求的中心，向所有人傳福音。



中立主義具有挑戰性，可能需要比其他政治立場更多的妥協和靈活性。它可能還需要發展更清晰的願景和方向感，以在一個極化和分裂的政治環境中獲得支持和合法性。



最終，克服政治極化的關鍵，是認識到人類對正義、公平、多樣性等的想法不會改善社會。將人們分成各種群體只是權力遊戲，只會像我們最近看到的那樣，引發仇恨和暴力。



通過接受中立主義立場和基督徒的仁慈，我們可以在持有不同政治觀點的人群之間架起橋樑，幫助創造一個更加穩定的社會。



本文作者： Donald L. Hughes，美國福音派基督徒，作家，牧師，媒體人。

