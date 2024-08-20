尼克·胡哲與貝西·格雷聯手創立ProLifeBank 為生命護航提供新選擇

澳大利亞基督教佈道家暨《紐約時報》暢銷書作家尼克·胡哲（Nick Vujicic）近日宣布，一間以捍衛生命為核心理念的銀行--ProLifeBank有望今年年底開始運營。這一計畫誕生於胡哲與他所創立的無肢人生事工（Life Without Limbs）在公開反對墮胎後，被原有銀行"逐出"的背景下。



尼克·胡哲在16歲時已開始進行股票交易，21歲時獲得了商學學士學位，主修財務規劃與投資及會計雙專業。他在接受CrossRoads的Josh Phillip採訪時表示，ProLifeBank將為那些希望在財務活動中堅守基督教價值觀的基督徒，提供一個選擇，"讓神的金錢去到合神心意的地方。"



在2019年3月的一次無肢人生事工會議上，一位董事會成員向胡哲提出了一個問題："尼克，什麼時候神才能真正使用你的聲音？不是因為祂不能，而是因為你何時願意在與主的對話中，讓聖靈的感動驅使你，為生命發聲？"這個問題深深觸動了胡哲，他和妻子在禱告中求問神："如果現在是時候為生命發聲，請顯明給我們。"在那之後的16週內，他們經歷了一連串的事件，包括家中收到手榴彈威脅、虛假的雜誌報導、訴訟威脅以及無人機監視，最終銀行決定與他們終止業務關係。這些事件讓胡哲更加堅信，生命議題是合神心意的事工。



就在此時，胡哲受邀成為ProLifeBank（目前為擬定名稱）的共同創始人，另一位共同創始人是Network Medical Women's Center的執行董事貝西·格雷（Betsy Gray）。格雷告訴胡哲，大多數銀行都會將資金捐贈給支持美國大型墮胎診所的組織。在禱告並與其原來的銀行分離後，胡哲得到了更多來自神的啟示。他透露，原銀行毫無預警地凍結了他的信用卡和借記卡，並發信告知他們不再願意與他合作。這一經歷促使他決心與格雷一起全力創建ProLifeBank。



胡哲表示，ProLifeBank將不僅僅是一間營利性銀行，更會成為一間"奉獻銀行"，不僅拒絕資助墮胎業務，還將把50%的淨利捐贈給符合基督教價值觀的非營利組織，這些組織必須堅守聖經教導並履行神的旨意。



他總結道："諾亞建造方舟是為了拯救生命，我們正在建造一間銀行，也為了同樣的目標。"

