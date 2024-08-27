6個為教師準備返校的禱告

隨著學年即將到來，我們不僅要為學生祈禱，也要為他們的教師祈禱。教師在教育、啟發和鼓勵年輕人方面扮演著至關重要的角色，這並不容易。我們應該在新學年中，全年為教師祈禱。



1，為新教師祈禱



天父上帝，感謝祢呼召了這些特定的人進入教學職業。我們知道小孩子在祢眼中是如此珍貴，那些被呼召去與孩子們工作的人肩負著重大責任（馬太福音 18:6）。主啊，我們為那些剛開始這一年教學工作的教師祈禱。求祢賜給他們成功所需的一切；願他們在任何地方都能得到資源和幫助。請感動資深教師，與這些新教師攜手，提供建議、想法和職業上的技巧。願這些新教師像海綿一樣，從周圍的人那裡吸取知識，並將其運用於服務孩子們。奉耶穌的名，阿門。



2，為回歸的教師



祈禱天父上帝，我們感謝祢為回歸的教師。教學往往是一份難以得到感激的工作，這使得教師每年重返這份職業的渴望變得更加困難。主啊，我們祈禱那些注定要教書的人會感受到內心的呼召，並有力量去為祢的榮耀而教學。願他們的犧牲得到祢的善待，並在今年找到新的"為什麼"。主啊，請賜給他們所需的一切，讓他們能夠順利應對即將到來的一年。奉耶穌的名，阿門。



3，為智慧和洞察力祈禱



天父上帝，我們為所有教師在這個學年擁有充足的智慧和堅實的洞察力祈禱。在這個文化變化迅速、意見紛繁的世界中，我們比以往更需要祢的真理。主啊，我們祈禱教師能夠祈求雅各書 1:5-8 的話語，"你們中間若有缺乏智慧的，應當求那厚賜與眾人也不斥責人的上帝，就必得著。"願他們得到只有來自祢的智慧。請提醒他們不要陷入世俗智慧的陷阱，因為那是愚昧的。相反，我們祈禱他們能夠深受激勵，為更深入地根植於祢的話語和真理而祈禱，以便他們能夠在這學期經歷與祢共同面對的挑戰和勝利。我們知道祢賜給了我們聖靈以供指引和理解，因此我們祈禱教育工作者今年能夠呼求祢的幫助。奉耶穌的名，阿門。



4，為抵擋敵人的陰謀祈禱



天父上帝，我們為這學年中針對教師和學生的敵人陰謀祈禱。我們知道敵人像小偷一樣工作，渴望"偷竊、殺害和毀壞；我來了是要叫他們得生命，且得得更豐盛（約翰福音 10:10）。"我們祈禱敵人對孩子們或教職工的攻擊不會成功。主啊，我們祈求祢的聖靈降臨在他們身上，使他們渴慕祢，並邀請祢進入每一堂課、每一個科目、每一天。主啊，我們堅信祢比敵人強大得多，並且祢對今年有美好的計劃。奉耶穌的名，阿門。



5，為經濟供應和支持祈禱



天父上帝，我們知道金錢不應成為偶像，但我們也知道金錢對生活是必需的。不幸的是，教學的薪酬通常不高，特別是對於那些感到被召喚到信仰基礎學校教書的教師來說。這使得教學職業變得更加困難。主啊，我們祈求祢在經濟上供應他們，填補那些缺口。我們知道祢是慈愛的父親，我們安穩地依靠馬太福音 7:11，"你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，何況你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人麼。"主啊，我們祈禱祢能幫助教師們，使他們能夠繼續在地球上做這份崇高而美好的工作。如果我們能夠參與這份供應，請感動我們的心支持教師，無論是通過捐贈還是提供幫助。我們祈禱他們知道他們在時間上的犧牲，或在其他地方潛在的更高收入，以及他們的心理健康不應被忽視。幫助我們在這些方面以及更多方面支持教師。幫助我們在教師感到沮喪時給予他們支持，並在精神和情感上也支持他們。我們感謝他們所付出的一切。奉耶穌的名，阿門。



6，為精力和耐力祈禱



天父上帝，我們為那些今年準備教學的人祈禱，願他們擁有充沛的精力和耐力。我們知道教學有時是一份令人疲憊的工作，甚至會耗盡最強壯的靈魂。主啊，我們祈求祢在今年賜予他們更新。請在他們感到疲憊的地方覆蓋他們，當他們向年輕人傾注如此多的愛時，填滿他們的杯子，並給予他們只有祢才能提供的滋養。我們今天為他們祈禱。以賽亞書 40:28-31："耶和華是永遠的神，創造地極的主，他不疲倦，也不困倦；他的智慧無法測度。他賜能力給疲乏的人，賜力量給無力的人。就是少年人也要疲乏困倦，年輕人也要跌倒；但等候耶和華的必重新得力，他們必像鷹展翅上騰；奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。"願這段經文在他們的生活中現在和將來都能成為真實。請提醒他們，即使在最艱難的日子裡，祢也在那裡支撐他們，以祢獨有的方式更新他們。奉耶穌的名，阿門。



記得那些在教學職業中的人，並為他們祈禱。詢問主如何支持他們。考慮寫祈禱卡、準備關懷包，或在開學的前幾週為他們準備一頓餐。記住，你的支持、祈禱和愛將不僅對他們產生影響，也會影響他們所教導的學生。教學是一項崇高的榮譽，這個角色極需來自周圍人的支持。記住，上帝聽見你的祈禱，並會幫助你在這個季節中所提到的人。

