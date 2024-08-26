鄭振華牧師拼跑渣馬10K 籲大眾支持新生協會搬遷戒毒村

有沒有想過跑馬拉松也可以做善事，基督教新生協會去年展開戒毒村重罝，計劃搬遷至大嶼山並獲渣打香港馬拉松主辦機構贊助70個名額，作為搬遷福音戒毒村籌款用途。



基督教新生協會獲渣打香港馬拉松（下稱：渣馬）主辦機構贊助70個名額，作為搬遷福音戒毒村籌款。參與者不需要為渣馬名額奔波，只需捐助$2000即可輕鬆參加10K慈善跑。新生協會鼓勵參與者邀請親戚朋友支持贊助，所有款項將用於支持搬遷戒毒村。



此外，該會創辦人兼總監鄭振華牧師表示，67歲的他也親自參加10K跑，為搬遷戒毒村盡全力，呼籲大眾支持，最低捐助金額為1000元，全部用於搬遷戒毒村的費用。



基督教新生協會近年積極推動人生馬拉松，生命在於運動，去年十位弟兄報名渣馬10K全部成功完成；今年4月鄭振華牧師和同工及學員一行三十人於沙田科學園再次完成10K馬拉松，鄭牧師以67歲高齡在同工和學員鼓勵下亦順利跑到終點。



鄭牧師分享說：「本以為只此一次，宣布掛靴，惟今年香港馬拉松主辦機構給予本會70個名額，可以作為搬遷戒毒村籌款，於是帶著雀躍心情鼓勵學員報名，誰知學員反應冷淡，心想原來蛇無頭不行，惟有捨命陪君子，再披甲上陣，果然反應熱烈，感謝主。」



鄭牧師再度破天荒參加渣馬10K實在是一大挑戰，一方面可以帶動學員積極參與運動，奔跑人生馬拉松；另一方面，為機構搬遷戒毒村籌款，希望社會大眾能夠支持福音戒毒事工。再者，鄭牧師帶動機構參與渣馬，可以話一為神工，二為弟子。



他指，回想兩年前大概五月份政府有意將大嶼山石壁東灣一所停辦的群育學校予新生協會作為現時兩所戒毒村搬遷之用，七月份卻確診肺癌，上帝真是幽默，幸而只是肺癌第一期，在熱心弟兄姊妹幫助下，籌措了30多萬，九月份順利做了手術，醫生千叮萬囑要多做運動，鄭牧師也乖乖聽從醫生吩咐，兩年來康復得很好，甚至乎弟兄姊妹表示牧師身體狀況比以前更Fit。



有云生命在於運動，運動改變生命，所以今次可謂一為事工，二為鄭牧師身體，希望大家踴躍支持牧師和機構籌款。最後，鄭牧師感悟：「未知肺癌將會如何，惟成功不必在我，相信上帝掌管。」



2025渣打馬拉松將於明年2月9日（星期日）舉行，基督教新生協會籌款活動請瀏覽網站：www.hKnewlife.org

