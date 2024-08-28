恩光書院推出自學平台 揭開城市再生與靈性的面紗

恩光書院近期推出全新的自學平台，一連三講的系列主題為「城市的創造與再生——伯特利的啟示」，細閱一個城市，探討城市中的任何物件如何具有其價值，從中看出城市的歷史和脈絡。



主辦方指出，一個城市和信仰有微妙聯繫，離開上帝就難有成就，是次講題以伯特利為例深入探討，第一講︰城市散步資訊；第二講︰伯特利的開創性和靈性；第三講︰伯特利的功能、變質與復修。



城市散步細味人與物的情感



第一講「城市散步資訊」提到，來自世界各地的社交群組上載當地的城市美麗的一面，也有人拍片發掘香港的美景，如屋邨和河畔，讓觀賞者感覺身在其中，漫步城市。



回顧歷史，可以見到城市文學的興起，城市文學是圍繞一座城市的生活點滴和當中居住的人物，透過小說、散文、詩歌、戲劇等形式記錄屬於這地方的百態。例如，1970年代的也斯在《街巷人物》一書中用散文描述景色如大澳、藝術、人物的訪談，抒發情感觀察入微，讓現今的人感受上一代的人與事。



1990年代的董啟章在《地圖集：一個想像的城市的考古學》，結合虛構與地方掌故，重寫歷史，審視當下的香港有甚麼改變。書中提及1889年的維多利亞港地圖，畫上虛線想像填海後的香港，透過想像空間刺探一個實體城市的過去。



探索城市與信仰的關係



近年興起城市散步的熱潮，黄宇軒的《城市散步學》與讀者有系統地去觀察、從文化角度來探索一座城市，建議人們在旅行時，可以將當地和香港兩者之間比較，了解其共通和不同之處，用文化的角度欣賞我們住著的城市。



至於城市與信仰的關係，本身是規劃師的盧惠明在《從空間進路到神的國度：在地、在教會、在城市》一書中，以多角度探討聖經，與作者一起思考如何在地、在教會、在城市看見神的國度，為身處的時空帶來轉化和希望。



是次系列講座旨在透過城市的創造與再生，啟示人們對信仰和城市的深刻理解，詳情參：恩光書院Patreon自學平台

