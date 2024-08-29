「Arise Hong Kong 2024」籲青年抓住上帝召命飛躍前行

香港差聯事工聯會舉辦「Arise Hong Kong 2024」營會，主題為「Stay Alive, Go Beyond」，鼓勵年輕人在大時代對主懷滿盼望，聆聽上帝微小聲音與同路人尋覓前行，從灰塵中再次躍起。



為期兩日的營會吸引100多位年輕人參與，場內設有20多個差傳機構攤位，透過多媒體製作與參加者互動，另有遊戲促進彼此交流，以及敬拜與信息分享。同心圓總幹事霍志鵬、Radius Asia總監陳維恩牧師透過以利亞與保羅勉勵與會者忠心跟隨主，相信主向人顯明心意。



霍志鵬在晚會指出以利亞往何烈山的40天旅程，上帝同在是靈性的支持，幫助他調適內心的灰心失意 。同樣，在面對挑戰和孤獨時，藏在基督福音的大能瓦器裡信徒最終仍是有盼望。跟隨耶穌基督不僅是生存的恩典，更是對每位信徒生命召命的認識，讓我們追尋生活的真正意義，不僅是活著，而是活出耶穌基督的呼召和目的。



陳維恩牧師講出了以利亞的困境與神的呼召，並鼓勵信徒抓緊住上帝的恩典和召命繼續前行。以利亞向上帝求死的過程中，經歷了從求死者轉變為幫助者的心路歷程。他在山洞中向耶和華申訴，卻受到新的託付和召命，看到神揀選了將來要繼續實現祂心意的人。



雖然以利亞感到自己是唯一的忠信者，但上帝卻告訴他，還有7000人未曾向巴力屈膝，提醒我們即使在感到孤獨和絕望的時候，上帝在背後早已為我們準備了支持和鼓勵。



我們的生活需要超越眼前的困境去理解上帝的心意，主的計劃必會成就，然而祂仍然邀請我們成為祂工作的同工。信仰的韌性在於如何面對挑戰，緊緊抓住上帝的恩典和召命，繼續向前行走。



在使徒行傳，保羅表達了他對生命的態度，他並不輕視生命，而是將上主的呼召看得更為重要，願意為之奉獻一生。這種奉獻精神並非只針對少數人，而是對每一個基督徒的普遍呼召。



「Arise Hong Kong 2024」於7月20至21日在烏溪沙青年新村舉行，對象是18至29歲的青年信徒（大專、大學、初職人士）。合辦單位包括：展望課程資源中心有限公司、中國基督教播道會恩福堂、前線差會、香港差傳事工聯會、香港浸信會差會，恩光使團，國際仁愛基金會。

