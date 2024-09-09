耶穌會傳教士長崎殉道紀念史

卡洛·斯皮諾拉（Carlo Spinola），西班牙耶穌會傳教士與教師，1622年9月10日在日本殉道，至今成為一段日本基督教歷史的標誌。



在日本，隨著德川家康於1598年掌握政權，開始江戶幕府的時代，對基督教徒的迫害也隨之加劇，促使天主教徒展開反抗。到了1637年，島原和天草地區發生大規模的叛亂，屬於「島原之亂」的一部分，並於次年遭到鎮壓。在隨後的十年間，約有30萬名信徒因此殉道，而斯皮諾拉正是這些被捕和處決的烈士之一。



耗時6年、乘坐8艘船、遇海難海盜抵達日本



根據意大利耶穌會（Jesuits）資料，卡洛·斯皮諾拉於1564年生於意大利的熱那亞。1584年，加入耶穌會並在那不勒斯學習哲學，但因為健康原因，在米蘭完成學業及獲得任命。



儘管他渴望前往海外傳教，但最初被指派留在意大利。經歷了兩年的教會任命後，斯皮諾拉於1596年被派往日本，這段旅途耗時六年，在海上乘坐八艘船，忍受海難、海盜等重重困難，最終於1600年抵達了日本的長崎。



斯皮諾拉於1602年抵達日本後，立即開始學習日語，並在京都的耶穌會學院任教，教授數學和天文學。七年後，他轉移至長崎負責當地的教會事務。1614年，由於日本基督徒人數增至200萬，基督教的傳播遭到禁止，德川家康強化了對傳教士的打壓。基督徒的增長被當時的非基督教領導人視為國家安全的威脅，這位幕府將軍相信傳教士正在為西班牙接管國家做準備。



此後，所有外國的傳教士被驅逐，而日本的基督徒也不再被允許庇護他們的牧師。儘管約100名耶穌會士選擇離開，但斯皮諾拉卻選擇留下，並在幕府的追捕下生活了四年。由於他的歐洲人外貌無法隱藏，不得不在夜間外出。1618年12月13日，他與其他兩位傳教士一起被捕，被囚禁在一個用木樁圍成的「鳥籠」中，長達四年。



火刑中吟誦詩篇



在監禁期間，斯皮諾拉依然不忘自己的使命，為七名被囚傳教士提供培訓。最終，在1622年9月，斯皮諾拉被帶到長崎郊外的烈士陵，綁在木樁上「慢火」處死。由於經過四年監禁身體變得虛弱，在火刑半小時後就去世了。



斯皮諾拉被釘在火刑柱上時，仍吟誦詩篇：「萬國啊，讚美主」，並帶領其他殉道者唱起感恩之歌，感謝上帝被召喚來為他們的信仰作見證。

