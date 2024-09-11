香港宗教界賀國慶 林津牧師：願上帝保守國家繼續繁榮昌盛

香港宗教界於9月10日舉行慶祝中華人民共和國成立75周年大會，約400人出席，包括各大宗教代表。香港基督教協進會第一副主席林津牧師在致詞中引用《聖經》詩篇籲團結是國家繁榮的基石。



香港宗教界慶祝中華人民共和國成立七十五周年大會於昨天（9月10日）假龍堡國際胡應湘宴會廳舉行。出席者包括香港道教聯合會、香港佛教聯合會、天主教香港教區、孔教學院、中華回教博愛社、香港基督教協進會等代表，以及香港巴哈伊社團、天德聖教、耶穌基督後期聖徒教會等派代表，共約400人。



林津牧師致詞內容



香港基督教協進會第一副主席林津牧師在致詞中表示，2024年9月10日中華人民共和國成立七十五周年是一個值得紀念和歡欣的日子。他代表香港基督教協進會及香港基督教界，衷心祝福國家政通人和、國泰民安。



林津牧師首先為美麗的山河大地和豐富的資源而感恩，並為同胞們堅毅不屈和力臻完美的精神而驕傲。他提到，七十五年來，國家經歷了無數的困難和挑戰，但憑藉人民的團結和努力，克服了種種困難，並取得舉世矚目的成就。



在這個特別的時刻，林津牧師特別祝願國家能夠繼續並且更加團結。他引用《聖經》詩篇133篇：「看哪，弟兄和睦同住是何等的善，何等的美。」團結是國家繁榮昌盛的基石，是克服困難、迎接挑戰的力量源泉。只有在團結一致的情況下，才能共同實現偉大的夢想，讓國家更加富強，創造出更美好的明天。



同時，他也祝願國家能夠繼續並且更加得著從上主而來的愛。林津牧師借用哥林多前書13章「愛篇」描述：「愛是恆久忍耐，又有恩慈，是不嫉妒，不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永不止息。」



他強調，人們不單單為自己，而是為整體的好處而著想，便能實現真正的團結及和諧。而耶穌基督為此作了最好的榜樣。



最後，林津牧師祈願上帝的愛與平安常與大家同在，並願上帝保守國家繼續繁榮昌盛，人民安居樂業，生活美滿幸福。

