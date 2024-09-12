LGBTQ洪流勢不可擋 教會如何成為中流砥柱

在當今的社會中，LGBTQ議題如洪流般衝擊著教會。教會如何在這場屬靈的征戰中成為中流砥柱？這是一個需要深入思考和行動的問題。符濟珍博士在分享中指出,教會必須重視LGBTQ群體並發展相應事工，如果他們無法在教會得到關懷和牧養，他們將轉向社會，接受更符合世俗價值觀的灌輸。



符濟珍博士引用了一項覆蓋1萬5千人次的調查，指出成年人中LGBT自認比例的上升，尤其是最年輕的Z世代。Z世代（1997年至2012年出生）的成年人中，每六個人中就有一個自認為是LGBTQ，這一比例在X世代中僅為3.8%。符博士指出，LGBTQ的影響力如同洪水般，已經衝破了教會的圍牆。



符博士強調，現在的LGBTQ議題已不再僅僅是道德問題，而是被視為平權問題。一旦議題被提升到平權層面，討論空間就會大大減少，教會需要更加關注這一變化。



符博士舉例說明了社會如何通過各種手段向孩子們灌輸LGBT觀念。她提到一本名為《GayBC》的童書，將傳統的ABC書變成了LGBT相關術語的介紹，如"G is for Gay"。此外，每年的同性戀驕傲月（Pride Month）期間，各種動畫和活動也在宣傳LGBT家庭和文化。



符博士指出，儘管神不喜悅同性戀行為，但同樣不喜悅異性戀中的許多不合神心意的行為，如姦淫、婚前性行為、色情和外遇。因此，LGBTQ群體仍然是教會的未得之民。如果他們無法在教會得到關懷和牧養，他們將轉向社會，接受更符合世俗價值觀的灌輸。



符博士還從歷史角度分析了同性戀的社會風氣。在希臘羅馬時代，同性戀行為非常普遍，有些人甚至視其為附庸風雅。中世紀的天主教神學家阿奎納在其著作《神學大全》中，將違反自然的罪列為淫欲中的最大罪行之一。宗教改革時期，加爾文在其《羅馬書註釋》中，也斥責同性性行為，認為其顛倒了自然秩序。



然而，符博士也指出，正統猶太教對同性戀的態度是"避免卻不必嚴厲定罪"。他們認為，定罪同性戀,比同性戀本身的罪更大。這提醒教會, 我们對這一群體的態度非常重要, 要避免嚴厲定罪同性戀者。



進一步梳理同性戀運動的歷史軌跡，符博士意圖使教會看到主流社會如何逐步接納LGBTQ群體:



二十世紀中期以來，社會的平權運動逐步興起，從種族平等、反戰運動、婦女解放，到同性戀運動及同性婚姻合法化，逐漸改變了人們的觀念與社會結構。在這些變革中，同性戀運動（簡稱"同運"）尤為引人注目。



"驕傲月"起點:1969年6月，在紐約的一家名為Stonewall的小酒館，發生了一場同性戀者與警方的對峙事件。同性戀者在酒館中聚會，進行一些親密行為，結果被舉報，警察前來逮捕這些同性戀者，引發了大規模的反對和對峙。這場事件成為了LGBTQ運動的重要起點，如今，每年的6月被稱為"驕傲月"（Pride Month），紀念這段歷史。



同性戀從精神異常名單中剔除:1973年，美國精神醫學學會（APA）將同性戀從精神異常的名單中剔除。本來，同性戀被列為精神疾病，但在同性戀運動的強烈推動下，APA最終決定將其剔除。這一舉動背後有著複雜的社會和政治背景。



同性戀文學與學術:1991年，John Boswell出版了《基督教、社會寬容與同性戀》（Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality）一書。Boswell本人是同性戀者，他花了十年時間撰寫這本書，為同性戀者提供了精神和學術上的支持。



國際出埃及組織的解散:國際出埃及組織（Exodus International）本是一個幫助同性戀者走出同性戀的組織，但在2013年，其總裁Alan Chambers單方面決定解散該組織，這一決定在當時引起了廣泛關注。



同性婚姻合法化:2015年6月，美國最高法院裁定同性婚姻合法化，這一判決被視為同性戀運動的重大勝利。雖然這似乎是教會在法律上的失敗，但實際上，是輸給了日益接受同性婚姻的主流社會。



公眾態度的轉變: 從2001年至2019年，美國公眾對同性婚姻的態度發生了巨大變化。2001年，只有約38%的美國成年人支持同性婚姻，而到2019年，這一比例已接近60%。反對者的比例則從60%降至約35%。這種轉變反映了主流社會對同性戀權利的接受程度不斷提高。



同性戀者及其支持者的構成: 符濟珍博士在分享中，還介紹了一個關於同性戀群體及其支持者的圖表。圖表顯示，有同性戀傾向（Same-sex attraction, SSA）的人不一定是同性戀者，他們可能僅僅對同性有吸引力。在這些有同性戀傾向的人中，只有少數人真正與同性戀者建立關係並進入同性婚姻。而參與同性戀運動的活動人士中，還有一些並非LGBTQ群體的人，他們是異性戀者，但為了爭取同性戀者的平等權利而積極參與。



回顧同性戀運動的歷史軌跡，符濟珍博士在分享中提醒大家，這股同性洪流這股洪流勢不可擋，但教會必須成為中流砥柱，提供關懷和牧養，而不是僅僅定罪和排斥。教會牧者應該通過正確的態度和行動，使得教會可以在這場屬靈征戰中發揮積極的作用，視這一群體為"未得之民 ", 為他們提供必要的幫助, 使同性戀群體找到屬靈的歸屬。

