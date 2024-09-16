《神說了算》作者王惟中牧師訪談（上）："信心"的生活意味著"冒險"

這是一本在防疫旅館中14天內完成的故事，《神說了算，你敢不敢？》，王惟中牧師見證自己從叛逆少女到全職侍奉主這一被翻轉的人生。



王惟中牧師（Rev. Kathy Chang）是洛杉磯真道靈糧堂的主任牧師。她日前接受基督日報專訪，分享在聖靈帶領下完成自己人生第一本書的故事，談及教會當前的青少年牧養,以及更多侍奉中的感悟。。



基督日報：一開始我拿到這本書時，看著書名《神說了算，你敢不敢？》，這好像是一份戰書。翻開讀，就表明要接受作者發出的挑戰：你敢不敢？請您先談一談，起這個標題時是怎麼想的？



王惟中牧師： 對。我自己是教會的主任牧師，其實在我們教會，我已經講了很多年，全教會的弟兄姐妹都知道，我有一個口頭禪，就是"神說了算"。在我們的生命裡有很多挑戰和抉擇，每天我們要做幾千個甚至幾萬個決定，從早上起來穿什麼衣服、今天要見誰、要去哪裡吃飯，到更重要的如是否要十一奉獻，是否勇敢地踏出人生的一步等。到底誰說了算呢？在這麼多的抉擇中，我感到我們要如何來經歷神。



在我成為基督徒的旅程中，也在做主任牧師時，我發現我們的生命中有很多想法來自世界的信念系統。這些來自世界信念系統的想法讓我們在面對某些事情時有直覺反應，比如十一奉獻，"我們家錢都不夠用，怎麼可能還去奉獻？"當神呼召我們時，我們是否願意放下工作跟隨他？我還在職場時曾與神說，現在是我事業的巔峰，我們賺錢後除了正常儲蓄和家庭需要，其他都投入教會。但神對我說要離開職場，進入全職侍奉。我質疑，"為什麼？"因為我覺得現狀很好，可以賺錢、奉獻，但神說了算。



在跟隨神的路上，我發現很多世界的信念系統會拉扯我們，讓我們無法全心全意跟隨神的話。基督徒常常打折扣，不相信靠著神凡事能成，也不相信離了神什麼都不能做。事實上，我們常常還在做自己的事，把一些決定掌握在自己手中感覺更安全。但要過一個超自然經歷神的人生，信心的英文拼法其實是risk（冒險）。如果不過一個"神說了算"的人生，就無法跟神冒險，經歷信心的道路。



基督日報：您期待讀者讀完這本書後，可以得到的最大收穫是什麼？



王惟中牧師： 我希望通過我的生命經歷觸發讀者去思考他們自己的人生經歷。我想傳遞的不是僅僅一個故事，而是希望讀者通過書中的內容，用真理取代謊言，改變他們的眼光、信念系統和思維方式。我最希望的是，每位讀者可以領受到人生解鎖的鑰匙。羅馬書八章28節說，神叫萬事互相效力，叫愛神的人得益處。好事壞事都可以為你效力，解鎖的鑰匙在於讓神說了算，擁有天國的眼光。



基督日報：我看到您這本書是在防疫旅館裡完成的，非常高效。這是您的工作常態嗎？



王惟中牧師： 我自己是比較講究經濟效益的人，喜歡高效能地管理時間。在防疫旅館裡，我在第11天就完成了這本書，這是完全出於聖靈的工作。每天早上我都躺在床上讚美神，思想神的美善，問神今天要寫什麼。當這本書要出版時，出版社讓我校稿，我自己吃驚地發現竟然沒有任何需要重新編排的地方。這是我人生中寫的第一本書，沒有任何編排調整，完全是聖靈的工作。



基督日報：您作為職場人士被呼召成為主任牧師，同時也是媽媽和妻子。最近在您的女兒生了孩子，您的生活狀態應該非常忙碌。請問您是如何在家庭和牧會之間平衡的？會不會有焦慮感，比如應該陪伴家庭的時候卻更多地與弟兄姐妹在一起？



王惟中牧師： 我曾經歷過這樣的階段，但後來明白了一些事情後就沒有拉扯和張力了。過去有這樣的教導：神第一，家庭第二，工作第三。但作為傳道人，我們的工作就是教會，所以會有糾結。但我學到的是，當我們把神放在第一位時，人生中沒有第二位、第三位。神在我的家庭、工作、財務、人際關係中都是第一位。這代表的不是時間上的分割，而是從神的眼光看待一切。我在服侍家庭時，神也是第一位，這樣就不會有拉扯和控告感。



比如禮拜一是我們的安息日，如果有人發短信給我，我會問是否可以明天再回答。如果有同工說有事，我會問是否緊急，不緊急的話明天再說。設立健康的界限也是把神放在第一位。與孩子在一起時，我不接手機，不會受到試探。這時段裡，神也是在第一位。在家庭、工作和一切事上，我們的話題中充滿了天國的元素，神始終在第一位。



《神說了算》作者王惟中牧師訪談（下）:關於教會發展和青少年牧養

