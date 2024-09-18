《神說了算》作者王惟中牧師訪談（下）：趁孩子年幼時，父母要好好教導

這是一本在防疫旅館中14天內完成的故事，《神說了算，你敢不敢？》，書中作者見證自己從叛逆少女到全職侍奉主這一被翻轉的人生。王惟中牧師（Rev. Cathy Chang）是洛杉磯真道靈糧堂的主任牧師。她日前接受基督日報專訪，分享在聖靈帶領下完成自己人生第一本書的故事，談及教會當前的青少年牧養，以及更多侍奉中的感悟。



《神說了算》作者王惟中牧師訪談（上）："信心"的生活意味著"冒險"



基督日報: 請再談談您所在教會的會眾規模和年齡結構吧。



王惟中牧師: 我們教會大概有五六百人，如果用40歲左右來做界定，年輕人占50%左右。我們對年輕人非常有負擔，刻意營造一個歡迎和接納他們的氛圍。我們教會的主日崇拜非常活潑，我們在教會推動天國文化，營造出屬靈氛圍。



當我接任作主任牧師的時候，我們的教會大概有一百三四十人。我跟我先生從平信徒領袖一直到我成為教會的傳道人，我們有20多年的時間都在做青少年跟社群的工作。我感覺到下一代的產業是神託付給我們的，所以我們對年輕人非常有負擔。我們刻意營造一個讓他們感受到被歡迎、被接納的氛圍，讓他們可以在教會里發揮自己。



我在教會里有13年的時間推動天國文化，刻意打造一個屬靈的氛圍，讓他們來到教會時可以真實地做自己。他們不需要偽裝，不需要當別人。想哭就哭，想笑就笑，想要跪下就跪下，想要安靜敬拜就可以安靜敬拜。我們不會用外在的現象，比如是否舉手敬拜，來判斷一個人是否屬靈。



基督日報: 最近加州通過一項AB1999法案，如果孩子在學校里說想要重新界定自己的性別，老師或社工可以在孩子不同意的情況下不告知父母。類似的法案或世俗的價值觀對青少年牧養有什麼影響呢？



王惟中牧師: 對於青少年的牧養，其實我們是在搶救下一代。剛才所提到的法案並不是唯一一個會殘害青少年的法案，還有很多，包括支持墮胎等等。我們需要從三個方向來應對。



第一，我們要全力支持基督徒或和神心意的候選人。只有他們坐到那個位置上，才能帶來普及和更大的影響力。我們需要為這些人進入政治山頭禱告。



第二，當類似AB1995這樣的法案出來時，我們也打電話反對，簽署抗議，把它放到公投里。教會不能被動，華人的教會更需要積極參與。



第三，我們需要從兒童開始做起，進行性教育課程，講述神對婚姻、性別和個人命定的看法。在我們教會，我們有系列信息講到父親要站起來，捍衛家庭。今天最積極的方式是，當孩子還小時，父母親要教導他們，使他們從小就行走在神的道路上，這樣，面對世俗的價值觀時衝擊時，他們心中已經有真理。



基督日報: 現在有調查顯示，在年輕人當中，大約五個里有一個有LGBTQ傾向。有牧者說，如果教會不接納同性戀，會把很多年輕人拒之門外。您在教會里是怎麼傳遞這個價值觀的？



王惟中牧師: 我在教會里講得比較直白。我會說LGBTQ不是和神心意的，神只創造男人和女人，合法的婚姻是一男一女。但是我們不會拒絕有這些傾向的人，而是接納他們，陪伴他們。比如我帶的門徒中有一個從同性戀走出來的，結婚生子。我會請他出來公開做見證，說明我們是如何愛他、接納他、陪伴他的。



我們教會里有一個姐妹，一來我們就知道她有同性戀傾向，但她的生命已經開始改變了。我們沒有定她的罪，而是不斷講解真理，讓她明白神的看法，同時感受到我們的愛和接納。我認為這是教會需要做的事情。

