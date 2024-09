有人抱着自己的嬰孩來見耶穌,要他摸他們;門徒看見就責備那些人。 耶穌卻叫他們來,說:「讓小孩子到我這裏來,不要禁止他們,因為在上帝國的正是這樣的人。我實在告訴你們,凡要承受上帝國的,若不像小孩子,斷不能進去。」(路加福音 18:15-17 )



關於禁止孩子們的情況,讓我們觀察一下其行為。孩子們來到救主面前這一事實似乎已經顯出一種易見的悲傷,究其原因,我認為首先是禮拜中沒有考慮到孩子們。證道超過他們的理解範圍,而證道人不覺得這有什麼問題;事實上,他甚至樂於如此。前些時候我收到一封信,我猜這位寫信的人是想讓我感到自己的渺小;他告訴我,他遇到一些黑奴,那些黑奴讀了我的講道並且感到很愉快;他寫道,他認為我的證道非常適合黑奴。是的,我的布道正是為黑奴準備的。那位紳士做夢也沒料到他帶給我的是多麼真摯的快樂;因為如果我能被窮人、女僕、孩子所理解,我相信我也能被其他人理解。我立下心志向黑奴傳福音,如果他們是那最低賤、最卑微、衣衫襤褸的群體的代名詞的話。沒有什麼比贏得卑微者的心更偉大的了。兒童的心也是。有時候人們會說某人,"他只適合教孩子,他不是講道人。"我告訴你,在上帝的眼中,那些不關心孩子的人不是真正的講道者。每一篇講道和每一場禮拜中都應該至少有一部分是適合小孩子的。忘記這一點將會是一種錯誤。



父母在教育孩子時如果忽略宗教,就犯了同樣的罪。或許他們認為孩子在幼年時不會得救,他們就認為孩子在年幼時去哪裡上學無關緊要。但事實並非如此。許多父母甚至在子女即將結束學業時也會忘記這一點。他們把孩子送到歐洲大陸,去到那些充滿道德危機和靈性危機的地方,認為孩子在那裡能完成他們優雅的教育。我見過太多這樣的例子。這種所謂的教育,卻教出徹底的浪蕩子和淺薄的女孩。種瓜得瓜,種豆得豆。讓我們期望我們的孩子認識主。讓我們從一開始就把耶穌的名字融入他們的ABC教學中。讓他們從聖經中閱讀他們的第一課。令人驚訝的是,沒有哪本書比新約聖經更能讓孩子們迅速學會閱讀,這本書具有吸引幼小心靈的獨特魅力。作為父母,讓我們千萬不要忘記孩子們的宗教教育和信仰訓練;否則就會對他們的靈魂造成傷害。



另一個結果是,許多教會和會眾對孩子的歸信並不抱有期待。我是指,他們並不期待孩子在孩童時就能得救。這種理論認為,如果我們能夠讓年青的心靈接受一些原則,這些原則在將來可能對他們有用,那我們就已經做得很好了;但是,孩子們在孩童時就歸信,並與年長的信徒一視同仁,這被認為是荒謬的。但我卻全心全意地堅持這種荒謬。我相信,孩子們的確是神國度的一部分,無論是在地上還是在天上。



還有一個不良後果是,人們不相信兒童可以得救。某些多疑的人在聽說一個得救的兒童時總是露出不屑的神情;如果可以的話,他們就會對孩子進行挑剔。他們非常堅持地認為,孩子們接受洗禮和加入教會之前,應該接受一番仔細的審查;這個沒錯,但他們錯誤地堅持只有在特殊情況下才應該接納他們。我們完全同意謹慎地照顧,但這種照顧應該在所有情況下都保持一致,對於孩子們的情況也不應有所不同。



人們多麼希望看到男孩和女孩表現出與成年人一樣莊重的行為!如果我們始終保持男孩和女孩的身份,並且在孩子的所有優點之上又增添了成年人的美德,那對所有人來說都是一件好事。當然,不需要抹殺孩子的天性來成就聖徒吧?嚴厲的人甚至認為,一個歸信的孩子必須在一瞬間變得像又長大了二十歲那樣成熟穩重。在我加入教會之後,有一次一位非常嚴肅的人把我從遊樂場叫出來,警告我說,跟男孩們玩陷阱遊戲和棒球都是不恰當的。他說,"如果你是神的孩子,你怎麼能像別人一樣玩耍呢?"我回答說,我是助理老師,參與男孩們的娛樂活動是我的職責。這位德高望重的批評者認為這的確改變了事情的本質,但顯然他認為,一個歸信的男孩,作為信徒,永遠不該玩耍!



難道其他人不期望孩子們表現出比他們自己更完美的行為嗎?如果一個乖巧的孩子發脾氣,或者因為健忘而在某些小事上犯錯,他就會立刻被那些遠非完美的人指責為小偽君子。耶穌說:"要小心,不可輕看這些小子中的一個。"要小心,不要對你在基督里的年幼的弟兄姊妹說不友善的話。耶穌非常重視祂所愛的小羊,以至於祂把它們抱在懷裡;我請求你們這些凡事跟隨主的人,對神家裡的小孩子也顯出同樣的溫柔。



"有人帶著小孩子來見耶穌,要祂摸他們,門徒便譴責那些人。耶穌看見就很不喜悅。"耶穌很少感到不喜悅,當祂"很不喜悅"時,我們可以肯定這事態是嚴重的。祂對這些孩子被從祂身邊推開而感到不喜悅,因為這與祂對孩子們的心意完全相反。門徒們做錯了;他們責備了孩子的母親,僅僅是因為她們把孩子帶到耶穌面前。其實,耶穌喜歡小孩子來到祂這裡。她們出於對耶穌的尊敬,把孩子帶到耶穌面前;她們看重祂的祝福勝過黃金;她們期待神的祝福隨著這位偉大先知的觸摸而來。她們可能希望耶穌的觸摸能使她們孩子的生活明亮而幸福。雖然父母的這種想法可能有一定程度的弱點,但救主不會對這種出於對祂的敬仰的行為苛責。因此,祂對那些好心的婦女應受到粗暴拒絕的想法感到非常不悅。



這樣做也對孩子們造成了傷害。那些可愛的孩子們!他們做錯了什麼,竟然因為來見耶穌而受譴責?他們本意不是打擾。可愛的孩子們!他們會因對這位慈愛的老師充滿敬愛而跪在祂腳前,祂那溫柔的話語不僅吸引了大人,也吸引了孩子們。這些小孩子並無惡意,為什麼要責備他們呢?



另外,這樣的行為對耶穌本人也造成了傷害。這可能讓人們認為耶穌像拉比那樣僵化、保守、自以為是。如果他們認為耶穌無法降卑與孩子們相處,那將嚴重損害祂大愛的名聲。祂的心是一個偉大的港灣,許多小船可以在其中停泊。耶穌,這位孩童般的人,與孩童在一起是最愜意不過的事。聖嬰耶穌與孩子們有著特殊的親和力。祂會被自己的門徒描繪成對孩子們拒之門外嗎?這將對祂的品格造成可悲的傷害。因此,耶穌對這三重的罪惡感到非常不滿,這三重罪惡傷害了母親、孩子們以及祂自己。我們所作的任何阻礙孩子們來到耶穌面前的事,都会讓我們親愛的主非常不悅。祂對我們呼喊:"讓開!讓他們到我這裡來,不要禁止他們。"



其次,這與祂的教導相悖,因祂接著說:"凡不接待神的國如同小孩子的,斷不能進去。"祂的教導並不是說我們身上有什麼東西使我們適合神的國度,也不是說經過一定年限後我們才能接受恩典。恰恰相反,祂的教導是說,我們什麼都不是,我們的自我越少越弱越好;因為我們的自我越少,就越能為祂的神聖恩典騰出更多的空間。你要爬上知識的階梯來到耶穌面前嗎?下來吧,你會在階梯的底部遇見祂。你要爬上陡峭的經驗之山去見耶穌嗎?下來吧,親愛的登山者,祂就在平原上。"哦,等我老了,我就準備好迎接基督了。"呆在原地,年輕人;耶穌會在生命的門口迎接你;你的現在是最適合迎接祂的。祂只要求你變得渺小,讓祂成為你的一切。這是祂的教導,如果因為孩子沒有這個或那個,就把孩子送回去,那就違背了上帝恩典的教義。



再一次,這與耶穌基督的做法背道而馳。祂讓他們明白了這一點;因為祂"於是抱著小孩子,給他們按手,為他們祝福。"(可10:16)在祂的一生中,祂從未有過拒絕和排斥的行為。祂說過,"凡......到我這裡來的,我總不丟棄他"(約6:37)如果祂因為孩子們太小而拒絕他們,那麼這節經文就會立即被證明是虛假的。祂接納所有來到祂面前的人。經上寫著,"這個人接待罪人,並且和他們一同吃飯。"祂在地上的生活,可以描繪為一位懷抱小羊的牧人。祂從未像殘酷的牧人那樣,允許狗攻擊小羊,把他們和母羊趕走。



本文譯自司部真《來吧,小孩子們》第二章,DO NOT HINDER THE CHILDREN.

這是一本寫給基督徒父母和老師的書,指導他們如何按照聖經真理教導孩子。

原文:COME YE CHILDREN-- A BOOK FOR PARENTS AND TEACHERS ON THE CHRISTIAN TRAINING OF CHILDREN --by Charles Spurgeon.