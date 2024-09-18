有人抱着自己的嬰孩來見耶穌，要他摸他們；門徒看見就責備那些人。 耶穌卻叫他們來，說：「讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們，因為在上帝國的正是這樣的人。我實在告訴你們，凡要承受上帝國的，若不像小孩子，斷不能進去。」(路加福音 18:15-17 )



關於禁止孩子們的情況，讓我們觀察一下其行為。孩子們來到救主面前這一事實似乎已經顯出一種易見的悲傷，究其原因，我認為首先是禮拜中沒有考慮到孩子們。證道超過他們的理解範圍，而證道人不覺得這有什麼問題；事實上，他甚至樂於如此。前些時候我收到一封信，我猜這位寫信的人是想讓我感到自己的渺小；他告訴我，他遇到一些黑奴，那些黑奴讀了我的講道並且感到很愉快；他寫道，他認為我的證道非常適合黑奴。是的，我的布道正是為黑奴準備的。那位紳士做夢也沒料到他帶給我的是多麼真摯的快樂；因為如果我能被窮人、女僕、孩子所理解，我相信我也能被其他人理解。我立下心志向黑奴傳福音，如果他們是那最低賤、最卑微、衣衫襤褸的群體的代名詞的話。沒有什麼比贏得卑微者的心更偉大的了。兒童的心也是。有時候人們會說某人，"他只適合教孩子，他不是講道人。"我告訴你，在上帝的眼中，那些不關心孩子的人不是真正的講道者。每一篇講道和每一場禮拜中都應該至少有一部分是適合小孩子的。忘記這一點將會是一種錯誤。



父母在教育孩子時如果忽略宗教，就犯了同樣的罪。或許他們認為孩子在幼年時不會得救，他們就認為孩子在年幼時去哪裡上學無關緊要。但事實並非如此。許多父母甚至在子女即將結束學業時也會忘記這一點。他們把孩子送到歐洲大陸，去到那些充滿道德危機和靈性危機的地方，認為孩子在那裡能完成他們優雅的教育。我見過太多這樣的例子。這種所謂的教育，卻教出徹底的浪蕩子和淺薄的女孩。種瓜得瓜，種豆得豆。讓我們期望我們的孩子認識主。讓我們從一開始就把耶穌的名字融入他們的ABC教學中。讓他們從聖經中閱讀他們的第一課。令人驚訝的是，沒有哪本書比新約聖經更能讓孩子們迅速學會閱讀，這本書具有吸引幼小心靈的獨特魅力。作為父母，讓我們千萬不要忘記孩子們的宗教教育和信仰訓練；否則就會對他們的靈魂造成傷害。



另一個結果是，許多教會和會眾對孩子的歸信並不抱有期待。我是指，他們並不期待孩子在孩童時就能得救。這種理論認為，如果我們能夠讓年青的心靈接受一些原則，這些原則在將來可能對他們有用，那我們就已經做得很好了；但是，孩子們在孩童時就歸信，並與年長的信徒一視同仁，這被認為是荒謬的。但我卻全心全意地堅持這種荒謬。我相信，孩子們的確是神國度的一部分，無論是在地上還是在天上。



還有一個不良後果是，人們不相信兒童可以得救。某些多疑的人在聽說一個得救的兒童時總是露出不屑的神情；如果可以的話，他們就會對孩子進行挑剔。他們非常堅持地認為，孩子們接受洗禮和加入教會之前，應該接受一番仔細的審查；這個沒錯，但他們錯誤地堅持只有在特殊情況下才應該接納他們。我們完全同意謹慎地照顧，但這種照顧應該在所有情況下都保持一致，對於孩子們的情況也不應有所不同。



人們多麼希望看到男孩和女孩表現出與成年人一樣莊重的行為！如果我們始終保持男孩和女孩的身份，並且在孩子的所有優點之上又增添了成年人的美德，那對所有人來說都是一件好事。當然，不需要抹殺孩子的天性來成就聖徒吧？嚴厲的人甚至認為，一個歸信的孩子必須在一瞬間變得像又長大了二十歲那樣成熟穩重。在我加入教會之後，有一次一位非常嚴肅的人把我從遊樂場叫出來，警告我說，跟男孩們玩陷阱遊戲和棒球都是不恰當的。他說，"如果你是神的孩子，你怎麼能像別人一樣玩耍呢？"我回答說，我是助理老師，參與男孩們的娛樂活動是我的職責。這位德高望重的批評者認為這的確改變了事情的本質，但顯然他認為，一個歸信的男孩，作為信徒，永遠不該玩耍！



難道其他人不期望孩子們表現出比他們自己更完美的行為嗎？如果一個乖巧的孩子發脾氣，或者因為健忘而在某些小事上犯錯，他就會立刻被那些遠非完美的人指責為小偽君子。耶穌說："要小心，不可輕看這些小子中的一個。"要小心，不要對你在基督里的年幼的弟兄姊妹說不友善的話。耶穌非常重視祂所愛的小羊，以至於祂把它們抱在懷裡；我請求你們這些凡事跟隨主的人，對神家裡的小孩子也顯出同樣的溫柔。



"有人帶著小孩子來見耶穌，要祂摸他們，門徒便譴責那些人。耶穌看見就很不喜悅。"耶穌很少感到不喜悅，當祂"很不喜悅"時，我們可以肯定這事態是嚴重的。祂對這些孩子被從祂身邊推開而感到不喜悅，因為這與祂對孩子們的心意完全相反。門徒們做錯了；他們責備了孩子的母親，僅僅是因為她們把孩子帶到耶穌面前。其實，耶穌喜歡小孩子來到祂這裡。她們出於對耶穌的尊敬，把孩子帶到耶穌面前；她們看重祂的祝福勝過黃金；她們期待神的祝福隨著這位偉大先知的觸摸而來。她們可能希望耶穌的觸摸能使她們孩子的生活明亮而幸福。雖然父母的這種想法可能有一定程度的弱點，但救主不會對這種出於對祂的敬仰的行為苛責。因此，祂對那些好心的婦女應受到粗暴拒絕的想法感到非常不悅。



這樣做也對孩子們造成了傷害。那些可愛的孩子們！他們做錯了什麼，竟然因為來見耶穌而受譴責？他們本意不是打擾。可愛的孩子們！他們會因對這位慈愛的老師充滿敬愛而跪在祂腳前，祂那溫柔的話語不僅吸引了大人，也吸引了孩子們。這些小孩子並無惡意，為什麼要責備他們呢？



另外，這樣的行為對耶穌本人也造成了傷害。這可能讓人們認為耶穌像拉比那樣僵化、保守、自以為是。如果他們認為耶穌無法降卑與孩子們相處，那將嚴重損害祂大愛的名聲。祂的心是一個偉大的港灣，許多小船可以在其中停泊。耶穌，這位孩童般的人，與孩童在一起是最愜意不過的事。聖嬰耶穌與孩子們有著特殊的親和力。祂會被自己的門徒描繪成對孩子們拒之門外嗎？這將對祂的品格造成可悲的傷害。因此，耶穌對這三重的罪惡感到非常不滿，這三重罪惡傷害了母親、孩子們以及祂自己。我們所作的任何阻礙孩子們來到耶穌面前的事，都会讓我們親愛的主非常不悅。祂對我們呼喊："讓開！讓他們到我這裡來，不要禁止他們。"



其次，這與祂的教導相悖，因祂接著說："凡不接待神的國如同小孩子的，斷不能進去。"祂的教導並不是說我們身上有什麼東西使我們適合神的國度，也不是說經過一定年限後我們才能接受恩典。恰恰相反，祂的教導是說，我們什麼都不是，我們的自我越少越弱越好；因為我們的自我越少，就越能為祂的神聖恩典騰出更多的空間。你要爬上知識的階梯來到耶穌面前嗎？下來吧，你會在階梯的底部遇見祂。你要爬上陡峭的經驗之山去見耶穌嗎？下來吧，親愛的登山者，祂就在平原上。"哦，等我老了，我就準備好迎接基督了。"呆在原地，年輕人；耶穌會在生命的門口迎接你；你的現在是最適合迎接祂的。祂只要求你變得渺小，讓祂成為你的一切。這是祂的教導，如果因為孩子沒有這個或那個，就把孩子送回去，那就違背了上帝恩典的教義。



再一次，這與耶穌基督的做法背道而馳。祂讓他們明白了這一點；因為祂"於是抱著小孩子，給他們按手，為他們祝福。"（可10:16）在祂的一生中，祂從未有過拒絕和排斥的行為。祂說過，"凡......到我這裡來的，我總不丟棄他"（約6:37）如果祂因為孩子們太小而拒絕他們，那麼這節經文就會立即被證明是虛假的。祂接納所有來到祂面前的人。經上寫著，"這個人接待罪人，並且和他們一同吃飯。"祂在地上的生活，可以描繪為一位懷抱小羊的牧人。祂從未像殘酷的牧人那樣，允許狗攻擊小羊，把他們和母羊趕走。



本文譯自司部真《來吧，小孩子們》第二章，DO NOT HINDER THE CHILDREN.

這是一本寫給基督徒父母和老師的書，指導他們如何按照聖經真理教導孩子。

原文：COME YE CHILDREN-- A BOOK FOR PARENTS AND TEACHERS ON THE CHRISTIAN TRAINING OF CHILDREN --by Charles Spurgeon.

