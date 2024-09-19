司布真《日常生活中的智慧箴言》第一章：驕傲是什麼？





人心最容易陷入的就是驕傲，而在聖經中，没有哪种罪惡比它更頻繁、更明確、更有力地到譴責。



驕傲是毫無根據的。它站在沙地上；或者更糟地，它把腳放在波浪上，而波浪即將被它踏開；再更糟地，它站在泡沫上，而泡沫很快就會在它的腳下破裂。在所有事物中，驕傲的立足點是最糟糕的；它在地上沒有磐石可以安身立命。我們做任何事好像都能找到什麼理由，但我們卻沒有理由驕傲。驕傲對我們來說應當是不自然的，因為其實我們並沒有甚麼值得驕傲的。



再者，它無根據的同時，還是無腦的；驕傲不能帶給你任何的益處。自視甚高中沒有任何智慧。其他罪惡都有讓人追捧的藉口，人好像透過它們能得到些什麼。貪婪，享樂，慾望，都有自己的利益，但驕傲的人卻在賤賣自己的靈魂。為了讓別人看見自己水有多深，他把自己心門敞開來，然後就在一瞬間，水就流盡了，什麼都不剩。為了一口氣，為了一句羨慕，就讓一切化為烏有，靈魂一滴也不剩。任何另一項罪在火燒盡後還能撿撿灰燼，但是驕傲又能剩什麼呢？貪婪的人有金子，驕傲的人有什麼？他得到的比他不驕傲的時候還少，現在又不會有任何收穫。驕傲贏不來皇冠；人們不會尊重，甚至世上的奴隸都看不起它。高高在上的人反而是最被看不起的。



驕傲是所有存在的事物中最不可理喻的。它蠶食自己的生命，用自己的血染色給肩膀披上紫袍，為了把尖頂建高拆自己的房子，最後導致整個房子連牆帶頂地坍塌。沒有什麼比驕傲更讓人瘋狂。驕傲同時是無常地，變化著自己的形態，在世上形形色色，隨便挑一個樣式就找得著。乞丐的破衣爛衫中有它，富人的西裝革履也有它。在有錢人裡，也在窮人裡。光腳不穿鞋的也能驕傲彷彿踩在戰車上。驕傲不分社會階層，在所有階級的人當中。有時，它是阿民念主義者，大談受造物的力量；有時，它又變成加爾文主義者，誇耀自以為是的安全感，卻忘記了唯有造物主才能使我們的信仰永存。驕傲以任何宗教的樣式呈現。它可以是貴格會教徒，穿著不帶領子的大衣；它可以是教會人士，在富麗堂皇的大教堂裡敬拜神；它可以是非國教徒，在家庭教會中做禮拜；它是最天主教的事物之一，去各樣的禮拜和教會；你隨意去什麼地方，那裡都會有驕傲。它和我們一起進到神的殿中，和我們隨行，上到我們家中，在市場和交易所裡，大街小巷中隨處可見。



我給大家列兩個驕傲的表現。驕傲有時帶著教義出現，教導我們可以自足，說我們可以做這個做那個，卻不承認我們本是迷失的、墮落的、被貶低的、破碎的存在。驕傲憎恨神的主權，抨擊揀選。如果自足這點被否定掉，那驕傲就撿起另一種樣貌。它口頭上允許自由恩典的教義存在，承認救贖只屬於主，但心裡卻不這麼認為。它依舊催促人要靠自己的行為進入天國，甚至再次回歸律法。當這也被揭露開來，驕傲就開始叫人把什麼東西和基督相提並論地加入救恩中。當先前的一切都被撕開，當我們所謂「義」的遮羞布被燒盡後，驕傲就會進入基督徒的心，就如同它進罪人的心一樣。它會打著自足的名號，讓基督徒以為自己已經「 富足，恩典豐盛，一無所缺」 。它會告訴基督徒，他現在不需要每天的恩典，他過去所得的足以達到明天。他知道的已經夠多了，努力的已經夠多了，禱告的已經夠多了。它會讓基督徒忘記他其實還未得著，讓他無法「忘記背後，努力面前」。驕傲進入他的心，引誘他給自己建立獨立的基業，並直到神使他屬靈上破產之前，都會阻撓他，使他無法來到神的面前。



驕傲千姿百態，它不是你平常想像的那位正言厲色、身姿筆挺的先生，而是潛伏在陰暗角落中悄然靠近的卑鄙東西。它會像毒蛇一樣扭曲的纏上我們的心。它會大談謙卑，口若懸河的講述自己如何是塵土、灰燼。我認識一些人，把自己的罪惡講的天花亂墜，卻是深淵這岸最驕傲的可憐蟲。哦我的朋友！你真的無法想像驕傲能有多少種形態。所以你一定要尖銳的審查自己，不然，當你以為自己在接待天使時，你會發現自己在不經意間歡迎了魔鬼。



不管在哪裡，驕傲真正的寶座就在人的心中。所以，如果我們，靠著主的恩典，想要將驕傲征服，唯一的辦法就是從心開始。



現在讓我用東方的一則寓言給你做個比喻，好讓你能清晰的看見這真理。



東邊曾有一位智者，叫托缽僧，在流浪旅程中來到了一座山丘，在那裡看見了一座蜿蜒的山谷，谷中有溪水流淌。陽光照在水面上，波光粼粼，純淨又美好。但當他下山走到溪水邊，卻發現河水渾濁不堪，完全不能飲用。在不遠處，他看到一個年輕人，穿著牧羊人的衣服，正在辛勤地為他的羊群過濾水。他一會兒把水倒進一個水壺裡，等水沉澱後，把乾淨的水倒進一個蓄水池裡，一會兒跑到另一處，把水流撥開一點，讓它在沙子上流淌，把雜質過濾掉。僧侶看著年輕人努力地用把一個大蓄水池用清水灌滿，就對他說："我的孩子，你這麼努力是為了什麼？你的目的是什麼？」年輕人回答說「父啊，我是個牧羊人，這水太髒了，我的羊群不願意喝，因此，我必須一點一點地把它淨化，這樣我才能收集到足夠的水，讓它們喝；但這真是一項艱苦的工作。智者說：「你做的不錯，但你知道你現在做的事情吃力不討好嗎？有些事情，你做了可以事半功倍。我想，這溪水的源頭一定是被污染了，我們一起走走看吧。



他們走近了，就看見天上成群的飛鳥受驚起飛，地上的走獸衝進樹林。這些鳥獸是來喝水的，但它們的腳卻把水攪渾了。這裡本來是一口流水不斷的天然水井，但因為這些動物長期的攪擾，水流常年混濁不清。 「我的孩子，」智者說，你現在就去保護這泉眼，就是這溪水的源頭。如果你能做到這一點，如果你能把這些鳥獸趕走，這水就自然能又清又澈的流淌了，你也可以省省力氣了。 」 年輕人就照做了；在他努力的時候，智者對他說：「我的孩子，你要聽智慧的話。如果你錯了，不要尋求糾正你的外在生活，而要先尋求糾正你的內心，因為你生活中的一切都是從內心流出的。你的心潔淨了，你的生活自然就潔淨了。 」



因此，如果我們想要擺脫驕傲，我們不要試圖用奇裝異服裝扮自己，也不應用離奇的言語修飾形象，而是要去尋求神，讓祂潔淨我們的心脫離驕傲。當我們心中的驕傲被驅趕，我們的生活也將自然謙卑。樹好，果子也好；泉清，水也甘甜。



本文譯自司部真<日常生活中的智慧箴言> 第一章: What is Pride?

原文: Words of Wisdom For Daily Life, By Charles H. Spurgeon

