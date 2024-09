司布真《日常生活中的智慧箴言》第一章：驕傲是什麼？

人心最容易陷入的就是驕傲,而在聖經中,没有哪种罪惡比它更頻繁、更明確、更有力地到譴責。



驕傲是毫無根據的。它站在沙地上;或者更糟地,它把腳放在波浪上,而波浪即將被它踏開;再更糟地,它站在泡沫上,而泡沫很快就會在它的腳下破裂。在所有事物中,驕傲的立足點是最糟糕的;它在地上沒有磐石可以安身立命。我們做任何事好像都能找到什麼理由,但我們卻沒有理由驕傲。驕傲對我們來說應當是不自然的,因為其實我們並沒有甚麼值得驕傲的。



再者,它無根據的同時,還是無腦的;驕傲不能帶給你任何的益處。自視甚高中沒有任何智慧。其他罪惡都有讓人追捧的藉口,人好像透過它們能得到些什麼。貪婪,享樂,慾望,都有自己的利益,但驕傲的人卻在賤賣自己的靈魂。為了讓別人看見自己水有多深,他把自己心門敞開來,然後就在一瞬間,水就流盡了,什麼都不剩。為了一口氣,為了一句羨慕,就讓一切化為烏有,靈魂一滴也不剩。任何另一項罪在火燒盡後還能撿撿灰燼,但是驕傲又能剩什麼呢?貪婪的人有金子,驕傲的人有什麼?他得到的比他不驕傲的時候還少,現在又不會有任何收穫。驕傲贏不來皇冠;人們不會尊重,甚至世上的奴隸都看不起它。高高在上的人反而是最被看不起的。



驕傲是所有存在的事物中最不可理喻的。它蠶食自己的生命,用自己的血染色給肩膀披上紫袍,為了把尖頂建高拆自己的房子,最後導致整個房子連牆帶頂地坍塌。沒有什麼比驕傲更讓人瘋狂。驕傲同時是無常地,變化著自己的形態,在世上形形色色,隨便挑一個樣式就找得著。乞丐的破衣爛衫中有它,富人的西裝革履也有它。在有錢人裡,也在窮人裡。光腳不穿鞋的也能驕傲彷彿踩在戰車上。驕傲不分社會階層,在所有階級的人當中。有時,它是阿民念主義者,大談受造物的力量;有時,它又變成加爾文主義者,誇耀自以為是的安全感,卻忘記了唯有造物主才能使我們的信仰永存。驕傲以任何宗教的樣式呈現。它可以是貴格會教徒,穿著不帶領子的大衣;它可以是教會人士,在富麗堂皇的大教堂裡敬拜神;它可以是非國教徒,在家庭教會中做禮拜;它是最天主教的事物之一,去各樣的禮拜和教會;你隨意去什麼地方,那裡都會有驕傲。它和我們一起進到神的殿中,和我們隨行,上到我們家中,在市場和交易所裡,大街小巷中隨處可見。



我給大家列兩個驕傲的表現。驕傲有時帶著教義出現,教導我們可以自足,說我們可以做這個做那個,卻不承認我們本是迷失的、墮落的、被貶低的、破碎的存在。驕傲憎恨神的主權,抨擊揀選。如果自足這點被否定掉,那驕傲就撿起另一種樣貌。它口頭上允許自由恩典的教義存在,承認救贖只屬於主,但心裡卻不這麼認為。它依舊催促人要靠自己的行為進入天國,甚至再次回歸律法。當這也被揭露開來,驕傲就開始叫人把什麼東西和基督相提並論地加入救恩中。當先前的一切都被撕開,當我們所謂「義」的遮羞布被燒盡後,驕傲就會進入基督徒的心,就如同它進罪人的心一樣。它會打著自足的名號,讓基督徒以為自己已經「 富足,恩典豐盛,一無所缺」 。它會告訴基督徒,他現在不需要每天的恩典,他過去所得的足以達到明天。他知道的已經夠多了,努力的已經夠多了,禱告的已經夠多了。它會讓基督徒忘記他其實還未得著,讓他無法「忘記背後,努力面前」。驕傲進入他的心,引誘他給自己建立獨立的基業,並直到神使他屬靈上破產之前,都會阻撓他,使他無法來到神的面前。



驕傲千姿百態,它不是你平常想像的那位正言厲色、身姿筆挺的先生,而是潛伏在陰暗角落中悄然靠近的卑鄙東西。它會像毒蛇一樣扭曲的纏上我們的心。它會大談謙卑,口若懸河的講述自己如何是塵土、灰燼。我認識一些人,把自己的罪惡講的天花亂墜,卻是深淵這岸最驕傲的可憐蟲。哦我的朋友!你真的無法想像驕傲能有多少種形態。所以你一定要尖銳的審查自己,不然,當你以為自己在接待天使時,你會發現自己在不經意間歡迎了魔鬼。



不管在哪裡,驕傲真正的寶座就在人的心中。所以,如果我們,靠著主的恩典,想要將驕傲征服,唯一的辦法就是從心開始。



現在讓我用東方的一則寓言給你做個比喻,好讓你能清晰的看見這真理。



東邊曾有一位智者,叫托缽僧,在流浪旅程中來到了一座山丘,在那裡看見了一座蜿蜒的山谷,谷中有溪水流淌。陽光照在水面上,波光粼粼,純淨又美好。但當他下山走到溪水邊,卻發現河水渾濁不堪,完全不能飲用。在不遠處,他看到一個年輕人,穿著牧羊人的衣服,正在辛勤地為他的羊群過濾水。他一會兒把水倒進一個水壺裡,等水沉澱後,把乾淨的水倒進一個蓄水池裡,一會兒跑到另一處,把水流撥開一點,讓它在沙子上流淌,把雜質過濾掉。僧侶看著年輕人努力地用把一個大蓄水池用清水灌滿,就對他說:"我的孩子,你這麼努力是為了什麼?你的目的是什麼?」年輕人回答說「父啊,我是個牧羊人,這水太髒了,我的羊群不願意喝,因此,我必須一點一點地把它淨化,這樣我才能收集到足夠的水,讓它們喝;但這真是一項艱苦的工作。智者說:「你做的不錯,但你知道你現在做的事情吃力不討好嗎?有些事情,你做了可以事半功倍。我想,這溪水的源頭一定是被污染了,我們一起走走看吧。



他們走近了,就看見天上成群的飛鳥受驚起飛,地上的走獸衝進樹林。這些鳥獸是來喝水的,但它們的腳卻把水攪渾了。這裡本來是一口流水不斷的天然水井,但因為這些動物長期的攪擾,水流常年混濁不清。 「我的孩子,」智者說,你現在就去保護這泉眼,就是這溪水的源頭。如果你能做到這一點,如果你能把這些鳥獸趕走,這水就自然能又清又澈的流淌了,你也可以省省力氣了。 」 年輕人就照做了;在他努力的時候,智者對他說:「我的孩子,你要聽智慧的話。如果你錯了,不要尋求糾正你的外在生活,而要先尋求糾正你的內心,因為你生活中的一切都是從內心流出的。你的心潔淨了,你的生活自然就潔淨了。 」



因此,如果我們想要擺脫驕傲,我們不要試圖用奇裝異服裝扮自己,也不應用離奇的言語修飾形象,而是要去尋求神,讓祂潔淨我們的心脫離驕傲。當我們心中的驕傲被驅趕,我們的生活也將自然謙卑。樹好,果子也好;泉清,水也甘甜。



本文譯自司部真<日常生活中的智慧箴言> 第一章: What is Pride?

原文: Words of Wisdom For Daily Life, By Charles H. Spurgeon