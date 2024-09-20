微光事工《輕拍門上灰塵》展覽：探索性工作者的真實故事





談論在色情行業工作的女性，人們第一反應可能是抗拒或保留，內心不自覺地給予她們各種標籤。然而，微光事工舉辦的《輕拍門上灰塵》藝術展覽旨在讓大眾深入了解這些婦女的真實需求，重新思考對她們的看法。這次展覽鼓勵人們打破偏見，探索更豐富的故事與人性。



微光事工總幹事陳姬蘭與這群婦女同行已有十年之久。在宣傳視頻中提到一般人對性工作者存在誤解，帶著有色眼鏡看待她們。她強調，這些婦女其實都需要關心和幫助，希望透過展覽，讓大家看到這些婦女不為人知的一面，讓弟兄姊妹更了解上帝是如何看待她們的生命，應該如何接觸她們。



策展人梁翠萍則表示，《輕拍門上灰塵》展覽的靈感來自於想要繪畫一幅圖畫，為觀眾開啟一道門，讓外界的人更了解這群婦女的世界。她指出，這群婦女就像微塵一樣，散落在我們城市的每個角落，看似不起眼甚至隱藏，但實際上她們有真實的需要，經歷著不同的問題。



參展的藝術家還親自上門探訪這些婦女，以不同的角度深入了解她們的世界。在創作不同作品的過程中，藝術家們從信仰和生活層面建構一個更具體的圖畫，讓我們能夠更深入地了解她們的世界。



《輕拍門上灰塵》透過11位藝術家的繪畫及混合媒介作品，探討門外與門內的世界、標籤以及真實需要的揭露，期望藉此為觀眾打開一道門，進入這群體真正的世界。



展覽日期：10月13日至11月24日



時間：13:00至20:00



地點：灣仔軒尼詩道99號彰顯大廈30樓Breathing Room

