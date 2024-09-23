洛桑運動《大使命現狀報告》：全球宣教面臨數位挑戰與人口變遷

在洛桑運動（Lausanne Movement）慶祝50周年之際，於首爾舉行的第四屆洛桑世界福音會議期間，發佈了《大使命現狀報告》（State of the Great Commission）。該報告對2050年的全球變遷作出預測，強調了中產階級擴張及人口老化對全球宣教的深遠影響，並呼籲全球教會調整其大使命策略。



三大部分深入分析宣教挑戰



這份報告由全球150多位研究人員貢獻，分為三大部分，全面解析未來基督教宣教所面臨的關鍵挑戰。



第一部分「大使命的現狀」，通過傳統宣教指標追蹤福音擴展的全球進程，深入探討當前基督教界的努力。第二部分「從今天到2050年」，重點聚焦未來三十年內可能影響教會的十大關鍵問題，如多中心基督教的興起、人性本質的變化以及數位生活對福音的影響。第三部分則深入分析了十二個世界區域的宣教情況，提供區域性見解，幫助教會在全球層面制定更具針對性的策略。



數位時代與人性挑戰



報告指出，「數位時代的福音挑戰」成為當前宣教工作中不可忽視的議題。隨著數位平台塑造了現代人的身份和社區，傳福音的工作不僅需要內容提供，還需跨越這些複雜的數位邊界，才能真正進入人們的內心世界。



在「人性問題」方面，科技的飛速發展正在動搖人類的基本意義，福音的信息在這樣的時代背景下，需要以新的方式展現其可信度和價值。



全球中產階級擴張與人口老化



預計到2050年，全球中產階級人數將增加至57.5億，這一轉變將顯著改變全球人口結構，對福音工作的推進提出新的需求。此外，60歲及以上人口將增至21億，這意味著教會需要特別關注這一群體的精神需求，並針對人口老化進行相應的福音宣教策略調整。



報告的關鍵意義：促進全球教會合作



洛桑運動《大使命現狀報告》主任馬修‧尼爾曼（Matthew Niermann）強調，成功的全球宣教合作必須建立在對當前世界狀況的深刻理解上。他表示：「這份報告不僅融合了全球數據，還提供了策略性見解，幫助教會找出在不斷變化的世界中實現大使命的最大差距與機會。」



結論：塑造2050年的全球教會願景



《大使命現狀報告》為第四屆洛桑世界福音會議的討論奠定了基礎，目標是通過全球教會的合作推動萬國門訓進程。該報告的發布，標誌著洛桑運動在促進全球福音合作的歷史進程中，邁出了重要一步。



這份報告旨在為全球基督教未來三十年的發展指明方向，還強調了數位時代、人口變遷等現代挑戰，提醒教會在實踐大使命時需不斷適應全球變遷，並積極尋求合作與創新。



《大使命現狀報告》詳情

