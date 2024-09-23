兒童安全專家施壓澳洲政府及科技界，呼籲教會在網上兒童保護中發揮關鍵作用





近日，兒童安全專家和反奴役組織聯合向澳大利亞政府和科技公司施壓，要求加強打擊網上兒童剝削的法律措施。他們在一封公開信中強調，當前網絡環境下兒童受到的威脅日益增多，亟需政府和企業採取更強有力的行動來保護他們的安全。



加強法律和安全措施的呼聲



公開信稱，這些專家和組織呼籲實施強制性的安全措施，並對不合規的數位服務提供商加重處罰。他們指出，現有的法律框架無法有效應對日益複雜的網上兒童虐待和剝削問題，迫切需要進行全面的法律改革。他們特別強調，應建立更嚴格的監管機制，確保數位服務提供商承擔起保護兒童的責任。



公開信指出，網上兒童虐待的普遍性令人震驚。這些專家引用了一些令人不安的數據，顯示近年來網上兒童虐待材料的數量急劇增加。據統計，全球每年都有數百萬兒童受到網上剝削和虐待，這不僅給受害者及其家庭帶來了極大的痛苦和創傷，還對整個社會造成了深遠的影響。



數位服務提供商的責任



專家們認為，數位服務提供商在保護兒童安全方面應當承擔更大的責任。他們指出，這些企業應當採取一系列技術手段來監測和預防兒童剝削行為，包括但不限於人工智能篩查、內容審核和用戶舉報機制。同時，企業應當與執法機構和非政府組織合作，共同打擊網上兒童剝削行為。



公開信還呼籲對不履行保護義務的企業實施嚴厲的懲罰措施。他們建議，政府應當制定具體的法律條款，對那些未能採取有效措施保護兒童的企業處以重罰，並在必要時撤銷其經營許可。



教會的關鍵角色





在這封公開信中，專家們特別提到教會在保護兒童方面的重要作用。他們指出，教會在社區中具有廣泛的影響力和凝聚力，可以發揮關鍵的教育和支持作用。教會可以通過宣傳和教育，提高家長和兒童的安全意識，並提供相關的支持和資源，幫助受害者及其家庭走出陰影。



此外，教會還可以與政府和非政府組織合作，參與到打擊網上兒童剝削的行動中來。他們建議，教會應當積極參與政策制定和執行過程，為兒童安全問題的解決貢獻力量。



結語



總之，兒童安全專家和反奴役組織的公開信強調了網上兒童剝削問題的嚴重性，並呼籲政府、企業和教會共同努力，採取有效措施保護兒童的安全。只有通過各方的共同努力，才能真正為兒童創造一個安全、健康的網絡環境。

