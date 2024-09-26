宣明會香港慈善跑：呼籲市民體驗徒步取水 改善非洲水利

在香港，清潔食水隨手可得，但全球許多地區依然面臨食水短缺的挑戰。宣明會首次在香港舉辦「Global 6K For Water」路跑及步行籌款活動，目的是為非洲地區籌集資金，改善當地水利設施。



世界衛生組織的數據顯示，全球有22億人缺乏清潔飲用水，而飲用不潔食水會導致腹瀉等疾病，甚至死亡。為了提高公眾對這一問題的認識，宣明會希望通過這次活動，讓更多人了解清潔食水的迫切需求。



根據聯合國統計，每年約有36萬名5歲以下兒童因飲用不潔水和糟糕的衛生環境導致的腹瀉而死亡。取水通常是婦女和孩童的責任，這不僅讓他們面臨危險，也剝奪了孩子接受教育的機會。



宣明會強調，獲取清潔食水是每個人的基本權利，並呼應聯合國「永續發展目標」（SDG）第6項--確保人人享有可持續的水源和衛生設施。為此，宣明會在多個貧困地區推行水利建設項目（WASH），改善當地居民的食水和衛生環境，提升兒童的生活質量。



「Global 6K For Water」是全球性的籌款活動，參與者通過跑步或步行籌集資金支持水利項目。過去，美國、英國和韓國等地都響應過這項活動，這次在香港的首次舉辦，旨在凝聚本地社會的力量，共同關注非洲及其他水資源匱乏地區的挑戰。



「Global 6K For Water」活動詳情：



日期：2023年12月8日



時間：下午3時



地點：添馬公園



組別：6公里個人組、3公里親子組、1公里同心漫步組



活動大使：



張艾嘉小姐



馮允謙先生



劉偉恒先生

