VR虛擬實境遊戲：基層家庭SEN學生拉近親子關係

近日，香港世界宣明會與科技公司攜手合作，利用虛擬實境（VR）遊戲方式，為基層家庭及特殊學習需要學生提供全新而沉浸式學習體驗，有效促進親子之間的正向溝通，改善親子關係。



是次活動由宣明會、Robocox Industries Ltd、梁偉樂成長訓練及製作有限公司舉辦，於上周六（9月28日）舉行，吸引13個基層、SEN孩子家庭共26人，參與者被分為不同的家庭團隊，家長與孩子透過VR科技模擬合作製作漢堡包。家長則可在過程中與孩子進行互動與交流。這個遊戲設計旨在讓參加者反思親子之間溝通方式和關係，啟發他們如何強化溝通技巧，拉近雙方的距離。



活動結束後，許多首次體驗VR的家長表示，這次活動讓她們認識到與孩子之間的溝通是多麼重要，並且分享在過程中與孩子互相學習、欣賞對方的優點的感受。李小姐首次接觸VR遊戲：「平日管教少不免會有些脾氣，但今次活動讓我學會欣賞兒子的長處，學習正向溝通。」



兒子周同學認為遊戲非常有趣，很快便成功製作一個漢堡包餐，很有成功感：「平日媽媽管教時也會有些脾氣，最初擔心她又會責備我做得太慢，但她沒有，她真的和我一起合作完成任務。」



主辦方表示，良好的親子關係對於兒童的健康成長至關重要，讓家長和孩子在遊戲中都學會互相聆聽和欣賞，並具體地表達出來。他們過往為SEN孩子舉辦類似的培訓班，希望未來能夠持續舉辦類似的活動，惠及更多基層及有需要人士。



香港世界宣明會營運總監張詠芬則指：「親子關係和兒童健康成長有密切關係，良好的親子關係讓孩子感受被愛並學習到關愛其他人。宣明會關心孩子的發展及健康成長，活動除了製造更多親子遊戲時間，也讓家長和孩子學習與人溝通、欣賞和分享。」



（資料來源：編輯自宣明會新聞稿）

