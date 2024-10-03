建道125周年承傳學養 推出「信仰資源庫」整合教研成果

建道神學院9月30日舉行125周年學術研討會，主題「基督信仰，多元面向」，十多位老師發表研究成果，涵蓋真理認知、宣教、教會歷史等六個範疇。代院長高銘謙博士強調學養的重要性，學院並推出「建道信仰資源庫」旨在激發信徒對神學研究的興趣，促進教會事奉。



建道神學院為一所重視華人學術研究機構，推動教會弟兄姊妹具備批判性與獨立思考的能力，以謙卑的學養來探討基督信仰的多樣性、深度及其在當代社會的實踐。為慶祝學院125周年於9月30日在宣道會北角堂舉辦學術研討會，主題為「基督信仰，多元面向」，共有十多位老師發表研究成果。



研討會劃分為三場進行，圍繞六個不同範疇展開，包括：真理的認知、宣教多面向、教會歷史的多元化、被擄回歸與波斯帝國、神學的起始點、家庭牧養多面向，主辦方期望透過這些研究，不僅展示學術成果，還能引發與會者的思考和探索，迎向多變的未來。



建道神學院代院長高銘謙博士在開幕致詞時，強調學養的重要性。他表示該院既尊奉聖經的權威，又重視靈性品格的培養，並提到「開荒吃苦」的精神是建道的百年追求。他指出，學養是一種謙卑求知的態度，需要從他人的批評中虚心受教，以擴展視野，並強調此次研討會的主題正是「基督信仰的多元面向」，需要有學養彼此批判指正，建道神學院老師藉著研討會發表研究成果，期望產生互動和討論。



此外，建道神學院推出一個名為《建道信仰資源庫》的全新平台，由學院的基督教與中國文化研究中心創立，旨在整合與善用教研成果，服務教會人士與公眾。



建道神學院副院長（學術）廖炳堂牧師播放視頻介紹該資源庫的功能，收集了建道老師在靈命成長、教會事工、神學反省、採訪等多方面的研究資料，以及與學生關係的記錄內容。



資源庫的另一重要功能是提供香港教會過去發展的數據統計調查，還有收集並整理老師的書籍、專文和影音資料，以便為弟兄姊妹提供更多的參考，並且開放版權使用，對象為本地的傳道者及海外的宣教工人，希望幫助他們在神學研究和教會事奉上獲得更多的資源支持。



最終，學院希望資源庫的推出能激發大家對神學研究的興趣，進而熱心參與教會事奉，並考慮進一步進修，增強自身的神學裝備。



建道神學院125周年學術研討會於9月30日（星期一）早上9:30至下午5:00於基督教宣道會北角堂舉行，當日參加者全場近滿。

