「亂世中的盼望」特會即將在紅木城舉行，陳恩藩帶來鼓舞人心的信息

為了幫助人們在當前複雜的時代中找到鼓勵與希望，一場名為「亂世中的盼望」的特會將於10月6日星期日下午3點至5點（太平洋時間）在加州紅木城舉行。本次活動由北美天道福音中心（Tien Dao Evangelistic Center）主辦，旨在透過音樂、見證與信息，傳遞基督信仰中的盼望。



此次特會邀請到知名基督教領袖與作家陳恩藩（Francis Chan）擔任主講。陳恩藩以其對基督的熱情及直率的信息聞名，他將分享如何在今日的世界中找到平安與力量。活動內容將包括激勵人心的音樂和見證分享，旨在為所有與會者帶來鼓舞與啟發。



主辦方北美天道福音中心成立於1976年，致力於推動基督教福音書籍的出版與傳播，以及舉辦各類福音活動，服事北美地區的華人群體。此次活動面向所有年齡層的參加者，尤其鼓勵年輕人及青年團契參與，也歡迎基督徒帶著對信仰好奇的親朋好友一同前來。



教會團體及志願者可參與活動的服務工作，共同協助營造溫暖歡迎的環境，為每一位與會者帶來積極的體驗。主辦方呼籲社區成員通過社交媒體及個人邀請等方式，幫助推廣這場意義非凡的聚會。



活動詳情：



日期和時間 ：10月6日星期日 下午3點至5點（太平洋時間）

：10月6日星期日 下午3點至5點（太平洋時間） 地點：2215 Broadway, Redwood City, CA 94063



