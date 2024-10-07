研討會探討反猶主義抬頭中的猶宣使命：福音促進民族和解

在以色列與哈馬斯的戰爭背景下，由香港差傳機構合辦的研討會「戰爭下的猶宣使命」於2024年10月1日舉行。此次研討會聚焦於戰爭對福音傳播的影響，並探討反猶主義抬頭的局勢，強調雙方民族和解的必要性。



猶太人歷史與福音使命



猶宣機構 Jews for Jesus 歐洲法語區總監 Joshua Turnil 在研討會上表示，當前的戰爭雖然撕裂了社會的安全網，但也提供了一個傳福音的契機。他引用 以賽亞書19章25節：「埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的產業，都有福了！」他強調，儘管當前局勢嚴峻，但正是在這樣的情況下，神的祝福會更加顯著。



Turnil 將去年 10月7日哈馬斯對以色列的襲擊稱為「慘案」，他坦言當時團隊內心充滿失望，卻深感上帝要他們保持盼望。以西結書37章的「枯骨復活」預言讓他堅信，上帝必會復興以色列，賜下屬天的保護與祝福。



反猶主義與和解的希望



國際猶福差會 總幹事 施定邦牧師（Rev. Joseph Steinberg）補充道，反猶主義的增長令人擔憂，這在戰爭中尤為顯著。他引用聖經預言，相信最終以色列全家會得到救贖。他呼籲信徒為猶太人代禱，期盼他們能在困境中尋得主的拯救。



施牧師還強調，雙方民族的和解是福音的核心。他希望透過這次研討會，信徒能夠更深理解以色列局勢，並為戰爭中的雙方人民禱告，求神促成真正的和平。



線上與實體同步舉行



此次研討會由 香港差傳事工聯會、國際猶福差會 等多個機構聯合舉辦，探討如何在戰爭與混亂中將福音帶給猶太人民。活動以線上與實體同步進行，吸引了廣泛的國際參與者。研討會不僅帶來深刻的神學反思，也喚起了參與者對於民族和解的禱告和行動。

