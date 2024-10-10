張伯笠：基督徒在找借口「將美國交給上帝」

張伯笠牧師在其教會分享中強調了基督徒在政治中的責任，特別是在選舉期間的投票權利。他引用了2014年美國大選的背景，指出基督徒投票率低的問題，尤其是福音派基督徒中有四千萬沒有投票，而其中有一千五百萬沒有登記。牧師提到，這種現象的藉口常常是「將美國交給上帝」，認為上帝會掌權，因此不需要參與投票。



接下來，張牧師引用了《以斯帖記》第四章第十四節，強調作為基督徒的責任。他提到，正如末底改對以斯帖的勸告一樣，如果以斯帖不出面拯救猶太人，她和她的家族將面臨滅亡。牧師呼籲基督徒們意識到自己在社會和國家中的角色，特別是面對墮胎等問題時，女性基督徒需要甦醒，發揮她們作為母親和妻子的責任。



在歷史背景中，張牧師提到了波斯帝國時期的王后以斯帖和大臣哈曼的故事。哈曼密謀消滅猶太人，而以斯帖最終勇敢地站出來拯救她的民族。牧師指出，這個故事不僅是權力的鬥爭，更是撒旦的詭計。他強調，基督徒不應忽視這樣的詭計，因為它仍然在當今社會中存在，尤其是在對以色列和基督徒的攻擊上。



張牧師進一步討論了美國的歷史，指出美國是以基督教為基礎建立的國家。然而，近年來，基督教在公共生活中的地位逐漸被削弱，許多與基督教信仰相關的活動在公立學校中被認為違憲。他警告說，這種變化是由那些試圖消滅基督教的「哈曼」所導致的。



最後，張牧師呼籲基督徒要行動起來，積極參與政治，不能僅僅將責任推給神。他強調，基督徒需要為自己的信仰發聲，並為國家的未來而祈禱。通過積極參與，基督徒不僅能夠影響社會，更能夠回應上帝對他們的呼召。

