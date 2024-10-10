香港貧窮人口達139萬 教會關懷啟動「1017關懷貧窮運動」

教會關懷貧窮網絡在國際消除貧困日之際，發起「1017關懷貧窮運動」。根據樂施會的報告顯示，香港目前的貧窮人口已達到139萬，其中獨老和雙老貧窮住戶的數量達26萬。運動呼籲市民在十月份少吃一餐，以節省的餐費支持社區服務單位，建立分享文化。



行動號召：關愛社區



教會關懷貧窮網絡積極響應10月17日的聯合國「國際消除貧困日」，推動公眾將關愛轉化為行動。參與者可以選擇以下兩種方式參與：



1，在十月份減少一餐，並將節省的餐費捐給社區的社會關懷工作。



2，參與社區的關懷服侍，支持那些有創新服務模式的單位。此外，參與者還可參加一次性的社區活動，如聖誕嘉年華。



參與者也可自行組織關懷活動，以推動社區貧窮的轉化。同時，鼓勵大家在社交媒體上分享服務經驗，呼籲他人關注貧窮議題。更有機會成為水泉澳的轉化大使，進一步了解社區的需求。



藝人分享：關愛之聲



教關關愛大使、藝人鄧萃雯在視頻中分享了她對貧窮的感受，尤其是在一些偏遠山區。她表示，在物質豐富的香港，沒想到會存在貧窮和貧富懸殊的問題，強調貧窮不僅僅是物質上的匱乏，更包括心靈的貧乏。這種貧窮其實近在咫尺，呼籲社會大眾貢獻自己的能力和資源。



樂施會報告：貧窮戶增至61萬



樂施會近日發布的《香港貧窮狀況報告2024》，主題為「逆境下的出路：以轉變迎接改變」，顯示本港的貧富懸殊及長者貧窮問題愈發嚴重。根據報告，今年第一季度，香港整體貧窮率達到20.2%，超過139萬人處於貧窮狀態。



報告指出，貧富差距加劇，2023年第一季度最貧窮的10%住戶家庭月入中位數僅為1,600元，較疫情前大跌54.3%。相對而言，最富裕的10%住戶家庭月入中位數達131,100元，較2019年上升近一成，兩者的差距達到81.9倍。



截至2023年第一季度，香港貧窮住戶已增至61萬，占整體住戶的22.7%。與2019年相比，貧窮獨老住戶的數量大幅上升47.2%，達到131,700戶；貧窮雙老住戶則上升了55.3%，達132,800戶。



目前，65歲或以上的貧窮長者人數已超過58萬，其中超過55.9萬名貧窮長者為非經濟活躍人士，較2019年急增42.9%。而本港的長者勞動參與率僅為13.9%，遠低於內地的25%及挪威的22%。



樂施會呼籲政府重新考慮貧窮線的設定，以全面掌握貧窮情況及其趨勢的變化，並制定「精準扶貧」策略，增加就業培訓，為有志於進入勞動市場的長者創造機會。

