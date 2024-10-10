線上徵文比賽：Z世代為主發言！





Z世代自己發聲無需人代言！線上福音事工Knowable God舉辦創新徵文比賽，讓Z世代揭示真實故事、表達信仰觀點。



馬來西亞線上福音事工Knowable God 舉辦一項名為「Z 世代的發言」（Gen Z Speaks），旨在提供一個平台，讓Z世代（出生於1997年至2012年間）分享他們對生活和信仰的獨特看法，不僅讓社會大眾改變對 Z 世代的舊有刻板印象，更希望透過他們的聲音，揭示個人真實故事與經歷。



Knowable God創始人David Chong強調，當前很多針對Z世代的文章常常是由非Z世代人士撰寫，這並不真實反映他們的聲音和經歷。因此，這項比賽的目的在於鼓勵 Z 世代主動參與敘事，幫助改變對他們的認知。



「人們希望直接聽取他們的意見，而不是通過所謂的專家的觀點。」David Chong還指出，他們登出了一些實驗性的文章都是由Z世代撰寫，透過搜尋引擎獲得了超過10,000人次瀏覽，這表明人們對第一手觀點有著明顯的興趣。



David Chong強調：「這個廣泛的目標與 Knowable God 作為線上福音事工的使命不謀而合，還有甚麼途徑比透過年輕人在線上發表原創的文章，更能夠接觸和吸引新一代呢？」



評審團由多位不同年代的專家組成，包括前電視記者 Lysha Tan、Z 世代的年輕寫手 Gwyneth Lim，他們將從多元的角度來評審作品，確保評選過程的公正。



Lysha Tan將對媒體專業知識與基督教信仰相結合，透過講故事來激發靈感。自2022年起，她為Knowable God撰稿，並利用空閒時間教導沙巴的難民和學生。



Gwyneth Lim則代表Z世代的觀點，她是一位熱衷於文字創作的文案撰稿人，熱愛紙上文字、古典音樂和耶穌，也熱衷於透過寫作與世界分享耶穌的愛。



獎項類別：



＊Z 世代未經過濾獎：這是一個開放類別，參戴者可以對任何主題分享屬於他們世代的真實觀點



＊友誼獎：分享友誼的意義及其對個人生活的影響



＊影與光獎：分享個人經歷心理健康挑戰的旅程，帶來療癒和希望的光明時刻



＊風暴中平靜獎：分享對管理壓力和保持平靜的實用技巧和策略



＊體育友誼獎：分享體育如何幫助個人培養友誼、信念並對社區產生影響



參賽作品要求：



＊參賽對象為16至27歲的基督徒

＊參賽者必須為基督徒，並居住在馬來西亞

＊作品必須為原創，字數要求在1,000字以上

＊作品可涵蓋生活和信仰的多元主題，例如家庭、友誼、工作、學習和靈性成長等。



截止日期期為2024年11月15日；獲獎作品可在多個知名基督教平台發表，進一步擴展Z世代的聲音。詳情參閱Knowable God網站。

