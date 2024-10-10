周神助牧師新書《神助》出版 分享個人事奉與教會史





在教會七十周年慶典之際，周神助牧師出版了新書《神助》，這本書的推出不僅是對教會歷史的感恩，也是周牧師個人侍奉經歷的見證。周牧師表示，這本書的寫作並非在他計劃之內，而是在同工的鼓勵下，帶著對神恩典的深刻感悟，特別在這一重要的時刻與信徒們分享。



周牧師在過去六十年的侍奉中，經歷了多次挑戰與考驗，尤其在台北靈粮堂的四十多年服侍中，他深知自己是一位「非常平凡的人」。他回憶道：「我曾一度感到像是在漩渦中沉淪，然而神的幫助讓我從那種境地中走出來，經歷了祂的恩典與憐憫。」



書中，周牧師分享了他個人的侍奉旅程，以及在這條道路上如何依靠神的力量不斷提升。他強調：「每一位侍奉的人，或許都覺得自己很平凡，但只要相信神，就能成為別人的祝福。這本書希望能夠激勵那些感到平凡的人，讓他們也能體驗神奇妙的作為。」



不僅如此，周牧師還提到，預訂《神助》的讀者將會收到一本贈書《靈風吹來》，這是他四十多年間與聖靈同行的見證。他表示：「在寫作過程中，我深切感受到神的恩典和力量，這並不是我個人的創作，而是神在我生命中的工作。」



周牧師希望通過這本書，能激勵更多信徒在日常生活中，看到神的手如何在他們生命中運行，無論他們的處境如何，神的恩典永遠足夠。他鼓勵大家一起分享這本書，帶領更多人進入神的恩典之中，享受祂所預備的奇妙祝福。

