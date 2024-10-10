15 句聖誕節聖經經文 带来這個季節的希望





聖誕節是喜樂、愛與慶祝的時刻。在我們享受節日的同時，重要的是要反思這個季節的更深意義：耶穌基督的誕生。聖經能夠提供安慰、啟發，並提醒我們這個季節的真正原因。聖誕節的經文可以幫助你專注於聖誕的意義。



以下15 句聖誕節聖經經文將給予你這個季節的希望。



聖經提供了許多美麗的經文，突顯基督誕生的意義、救贖的應許以及上帝的愛。



1，以賽亞書 9:6



「因為有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭；他的名必稱為奇妙的策士、全能的神、永在的父、和平的君。」



這節經文來自以賽亞，是對即將來臨的彌賽亞的強有力預言。它突顯了耶穌的神性，提醒我們祂是我們的奇妙的策士與和平的君。在聖誕節反思這節經文，幫助我們感受到基督誕生所實現的這一預言。



2，路加福音 2:11





「因今天在大衛的城裡，為你們誕生了一位救主，就是主基督。」



路加福音 2:11 捕捉了基督誕生的喜悅與重要性。這節經文強調耶穌是救主，是應許的彌賽亞，祂來到世上是為了拯救人類。在我們慶祝聖誕節的時候，這節經文鼓勵我們記住基督誕生所代表的救贖的驚人禮物。



3，馬太福音 1:21





「她將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因為他要把自己的百姓從罪裡救出來。」



這節經文來自馬太福音，講述了天使對約瑟的話，解釋了耶穌誕生的目的。耶穌這個名字的意思是「主拯救」，象徵著祂來的原因--拯救我們脫離罪惡。在聖誕節反思這節經文，讓我們想起基督誕生的救贖力量。



4，約翰福音 1:14





「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典、有真理；我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。」



約翰福音 1:14 是一節深刻的經文，談到基督的道成肉身。上帝成為人，住在我們中間，顯示出祂的榮耀，並將恩典和真理帶入這個世界。這節經文是對上帝派祂的兒子來到我們中間所表現出的驚人愛的有力提醒。



5，以賽亞書 7:14





「因此，主自己要給你們一個兆頭：必有童女懷孕生子，給他起名叫以馬內利。」



以賽亞書 7:14 是另一個指向耶穌奇妙誕生的舊約預言。以馬內利的名字意指「神與我們同在」，強調上帝通過基督所提供的親密和個人關係。這節經文提醒我們，在耶穌裡，上帝確實與我們同在，無論我們生命中的每一刻。



6，路加福音 2:14





「在至高之處榮耀歸於神！在地上平安歸於他所喜悅的人。」



這節經文捕捉了天使向牧羊人宣告基督誕生的榮耀。它慶祝了上帝的榮耀和基督所帶來的平安。在聖誕節反思這節經文，提醒我們要榮耀上帝，並尋求通過信仰耶穌而來的平安。



7，彌迦書 5:2





「伯利恆以法他，你在猶大的家族中雖然微小，但必有一位君王從你而出，他的根源自古，從亙古而來。」



彌迦書 5:2 是一節預言性經文，預示耶穌在伯利恆的誕生。它突顯了上帝的主權計劃和萬王之王的卑微起源。這節經文美麗地提醒我們，上帝常常通過意想不到和看似渺小的方式來實現祂偉大的目的。



8，加拉太書 4:4-5





「但到時候滿了，神就差遣他的兒子，為婦人所生，且生在律法之下，要把律法以下的人贖出來，使我們得著兒子的名分。」



在這段經文中，保羅解釋了基督誕生的時機和目的。耶穌在神的計劃中於完美的時候來到，拯救人類，並把我們帶入神的家中。在聖誕節反思這節經文，強調了通過基督成為上帝兒女的驚人禮物。



9，馬太福音 2:10-11





「他們看見那星，就大大歡喜。進了房子，看見小孩和他母親瑪利亞，就俯伏拜他，打開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥為禮物獻給他。」



這節經文講述了智者們追隨星星尋找耶穌的旅程。他們的敬拜和獻上禮物象徵著對基督的君王地位和神性的認可。在聖誕節時，我們贈送禮物時，這節經文提醒我們最終的禮物--耶穌。



10，哥林多後書 9:15





「感謝上帝！因他賜給我們不可言喻的恩賜！」



在這短小而有力的經文中，保羅表達了對耶穌基督這一驚人恩賜的感激。聖誕節是感謝我們通過耶穌所獲得的救贖、恩典和永生的時刻。這節經文鼓勵我們在假期中培養感恩的心。



11，撒迦利亞書 9:9





「大大喜樂，錫安的女子！歡呼，耶路撒冷的女子！看哪！你的王來到你這裡；他是公義的，有拯救的，謙謙和和，騎著驢，騎著驢的幼驢。」



這節預言性經文指向耶穌作為王的謙卑而勝利的到來。雖然這一預言在棕樹主日得以實現，但在聖誕節時提醒我們，耶穌來到世上是作為謙卑的僕人，帶來公義和救贖。



12，羅馬書 15:13





「願賜盼望的神，因信將一切的喜樂、平安充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力，滿有盼望。」



在聖誕季節，這節來自羅馬書的經文是一個美好的禱告，祈求喜樂、平安和盼望。它提醒我們真正的喜樂和平安來自於對上帝的信靠，而聖靈充滿我們以盼望。在我們慶祝聖誕節的時候，我們可以反思基督誕生帶給世界的希望。



13，腓立比書 2:6-7





「他本有上帝的形象，卻不堅持自己與上帝同等的地位，反倒虛己，取了奴僕的形象，成為人的樣式。」



這段經文強調了基督的謙卑，儘管祂完全是神，卻選擇承擔人類的形象，並作為僕人生活。在聖誕節反思這節經文，讓我們想起耶穌的謙卑與犧牲，並呼召我們以謙卑和服務的心態對待他人。



14，希伯來書 1:3





「這位子乃是神榮耀的光輝，是神本體的真像，常用他權能的命令托住萬有；他洗淨了人的罪，便坐在高天榮耀的右邊。」



希伯來書 1:3 說明了耶穌的神聖本質，祂反映了上帝的榮耀，並維持著所有創造的存在。在我們慶祝基督的誕生時，這節經文提醒我們祂在我們救贖中的角色以及祂在天上的尊榮。



15，約翰一書 4:9





「上帝向我們顯明他的愛，就是神差他的獨生子來到世上，讓我們藉著他而活。」



這節來自約翰一書的經文概括了聖誕節的核心：上帝對人類的愛。通過將祂的獨生子送入世界，上帝顯示了祂愛的深度，並為我們提供了一條獲得永生的道路。在假期中反思這節經文，提醒我們聖誕節所代表的驚人愛。



聖誕季節是反思耶穌誕生所帶來的愛、希望和救贖的美好時刻。這 15 句聖誕節聖經經文提供了對基督降臨意義的更深入理解，並強有力地提醒我們上帝的恩典。在你慶祝假期的同時，花時間默想這些經文，讓它們在這個喜樂的季節中激勵和提升你。

