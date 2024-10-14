黎偉恒牧師拆解MBTI性格與事奉融合：如何處理教會內部情緒波動與合作

在2024年第八屆「全港教牧領導力發展日」上，觀潮浸信會黎偉恒牧師以MBTI性格學為基礎，探討教會內部合作與衝突，並分享了如何善用各種性格特徵來推動事奉。黎牧師指出，了解性格類型不僅能提升教會的合一，還能幫助大家更好地處理摩擦。他同時剖析了聖經人物的性格特質，指出約伯屬於「情緒波動型」，並分享了許多實際應用的案例。



合一中的衝突：MBTI在教會中的應用





黎偉恒牧師指出，雖然教會強調合一，但實際運作中難免發生衝突。為了幫助教會領袖理解自己和他人的性格特徵，促進更有效的溝通與合作，他運用了MBTI性格學，並結合教會中的真實場景進行分析。他強調，MBTI性格理論可以作為客觀工具，幫助大家理解各自的獨特性，從而更好地發揮作用。



他在現場進行了一次測試，詢問參加者如果感到不快，會希望哪位聖經人物來安慰自己。大多數人選擇了巴拿巴，因為他被譽為「安慰之子」。黎牧師指出，聖經人物的形象往往是主觀的，而MBTI提供了一個客觀的框架來理解性格，從而促進愉快的合作。



MBTI性格類型的應用





MBTI性格理論將人類性格分為16種，通過四個對立組合（I/E、S/N、T/F、J/P）生成獨特的性格類型。在教會事工中，這些性格類型能幫助信徒更好地發揮才幹。例如，「ST」類型的人更適合擔任實際操作和籌劃的工作，而像尼希米、亞伯拉罕和馬太這樣的人物，就屬於這一類型。



另一方面，「SF」類型的人善於幫助他人，摩西就是其中的代表。黎牧師指出，摩西最初推辭了神的呼召，但當神派亞倫與他同行時，他才願意接受挑戰，這說明性格特質和使命的融合需要不斷的成長與突破。



情緒波動與理想型性格





黎偉恒特別提到，約伯是「情緒波動型」的代表，他屬於「INFP」類型，這類人往往情感豐富，容易感受到內心的波動。此外，屬於「NF」（理想型）的人也容易以信心行動，但有時需要更多的屬靈引導，以避免陷入自我滿足。



批判型性格的挑戰





對於「NT」類型的信徒，他們偏向理性與批判，這在教會中有時並不受歡迎。然而，黎牧師分享了一個例子，一位初來教會的弟兄曾提出許多批評，但當他被邀請參與執事會後，開始理解教會的運作，最終以專業知識服務教會，展示了批判型性格在適當崗位上的潛力。



結論：牧養多元性格，共同完成使命



黎偉恒牧師總結說：「牧養不同特質的人需要因材施教，讓他們發揮各自的才幹。基督的身體是16種性格加在一起，每一種性格都是獨特的，當教會善用這些特質，就能共同完成神賦予的使命。」



此次活動由福音證主協會、伯特利柏祺城市轉化中心及觀潮浸信會聯合舉辦，主題為「重連使命」（Reconnect）。活動吸引了約200位牧者、長執及信徒領袖參加，上午進行主題講座，下午設有實戰工作坊，為參加者提供了豐富的學習與交流機會。

