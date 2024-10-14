改變你的婚姻：七種方法 常對配偶表達感恩





雖然我未婚，但我大多數的朋友已婚多年。如果说我從他們那裡學到了一件事，那就是你需要對彼此心存感激。當夫妻結婚後，他們比約會時更加頻繁地在一起。這是因為他們搬到一起住，每天有更多時間在一起。



很多人認為這是福氣，但對許多人來說，這其實會讓他們對配偶變得冷漠。他們因為經常在一起而變得不再感激對方。這種情況可能不會在婚姻的前幾年發生，但十年或二十年後卻有可能發生。所有已婚夫婦都需要注意這一點，並採取必要的措施，確保他們不會對配偶視而不見。



令人遺憾的是，可能有一天你的配偶不再在你身邊。無論是他們先去世還是你先去世，你們中的一方都將不得不在沒有對方的情況下度過一段時間。這是個令人沮喪的現實，但值得反思。事實上，這也可能幫助你在生活的每個階段更加感激你的配偶。



1. 更加牢固的婚姻





聖經真理告訴我們，神創造了婚姻（創世記2:24）。當神創造婚姻時，它應該是持續一生的。有些學者認為，婚姻原本應該是永恆的，但人類的墮落改變了這一點。既然神創造了婚姻並希望它持久，那麼祂也希望我們的婚姻堅固。如果我們與某人結婚，就應該有一輩子與他們在一起的打算。



我們不需要因為任何理由就離開配偶。僅僅因為他們不擅長做飯或經常忘記洗衣服，並不意味著我們有權離開他們。通過實踐感恩，你會改變你對配偶和婚姻的看法。與其想「我希望我的配偶會做飯」，不如想「我很感激我的配偶為我做了這頓飯，這表明他們多麼愛我。」



轉變心態可以改變你對配偶的看法。每當他們為你做了什麼，即使只是簡單的事情，也要對他們說「謝謝」。一定要對他們的行動表示感激。這個小小的善舉可以大大加強你們的婚姻。一個充滿感恩的婚姻將經得起時間的考驗。



2. 建立在信任之上的婚姻



婚姻無法在沒有信任的情況下生存。如果謊言和虛假進入婚姻，將會造成持久的問題。這可能讓人驚訝，但當配偶真心感激對方時，信任的基礎會更牢固。如果你真心感激你的配偶，你就不會對他們撒謊。撒謊有風險；如果你愛你的配偶，你就不會冒這些風險。



越是實踐感恩，你會越看到生活中的改變。隨著你繼續對配偶表示感恩，你會看到婚姻變得更加開放和誠實。說一些簡單的話，比如「我很感激你是我的妻子（或丈夫）」可以讓你的配偶感受到被看見。



說這些話也可以幫助你的配偶在他們有困難時向你敞開心扉。有時，感恩可以打開一個深藏在心底的對話。如果他們這樣做了，盡量不要做出評判，盡力陪伴他們。肯定他們的感受，並確保他們知道無論發生什麼，你都會在他們身邊。



3. 從彼此學習新的觀點



當夫妻雙方實踐對彼此的感恩時，他們會開始從對方那裡學到新的觀點。與其認為配偶的一些行為很奇怪，你會開始感激它們。例如，我的一位已婚朋友對於「樂趣」有著與她丈夫截然不同的看法。他喜歡跑步、背包旅行和露營，而她認為逛街或看電影才是樂趣。雖然他們的興趣不同，但他們學會了欣賞彼此的觀點和興趣。



這為婚姻增添了新的層次，因為這表明夫妻雙方都非常感激對方，以至於願意做一些自己可能不喜歡的活動來讓配偶開心。也許你的配偶喜歡騎自行車，而你更喜歡去書店。不妨試著陪他們去一次他們喜歡的活動，他們會開始看到你對他們生活的關注。



你可能很快就會看到你的配偶會如何回報。他們可能會開始和你一起去書店，或談論你剛開始閱讀的書。所有這些都源於你們在婚姻中表達的感恩。永遠不要低估感恩可以如何在許多積極方面改變你的婚姻。



4. 更好的溝通





感恩在婚姻中也有助於促進更好的溝通。不幸的是，婚姻中一個重大問題是溝通不良。由於溝通不良，許多夫妻會發生爭吵和爭論。如果婚姻中有更好的溝通，這些問題是可以避免的。如果你們的婚姻中溝通問題頻繁，試著對配偶表示感恩。



當你開始對配偶表示感恩，而不是只看到他們的缺點時，你會開始以更積極的眼光看待配偶。我們每個人都有缺點，因為我們都虧缺了神的榮耀（羅馬書3:23）。正如我們不希望別人根據我們的缺點來評判我們一樣，我們也不應該評判別人。這對於配偶尤其如此。選擇專注於你感恩的那些事情，並讓它從內心深處改變你的婚姻。



當你經常表達感恩時，你們的溝通將會改善。你和你的配偶會花更多時間彼此用心相待。對彼此心存感激，並在行動中表達出來，會讓對方在婚姻中感到安全。他們不會懷疑你的話語或行為。相反，雙方會有健康的溝通。



5. 感到歸屬感



想想上次你感到配偶對你不感恩的時候。那感覺可能非常糟糕。每當你被引誘對配偶不感恩時，想想這種感覺。通過反思這種感覺，你將不太可能讓你的配偶感到同樣糟糕。選擇感恩和感謝可以消除負面情緒或抱怨。



越多在婚姻中表達感恩，你的配偶會越感到歸屬感。令人遺憾的是，許多已婚夫婦因為過去的問題、創傷或家庭問題而感到彼此不屬於對方。為了確保你的配偶知道他們屬於你，你愛他們，請在言語和行動中表達對他們的感恩。隨著時間的推移，這將幫助他們知道他們屬於你，你希望他們在你身邊。



6. 消除不安全感



婚姻中的另一個常見問題是不安全感。每個人都有情感包袱。有人曾因我的「情感包袱」侮辱我，但當我告訴我姐姐這個侮辱時，她很快就輕描淡寫地說：「難道我們每個人沒有情感包袱嗎？」我姐姐說得對，這幫助我克服了那位陌生女人的傷人侮辱。



我們每個人都有情感包袱，這意味著我們都有自己的不安全感。不安全感需要時間來治癒，但並非不可能治癒。對配偶表示感恩是一個正確的方向。感恩他們會幫助他們不再專注於自己認為的所有負面事物。作為一個有巨大不安全感的人，我可以證明當有人幫助你知道你被愛，你重要，你已經足夠好時，這有多麼重要。



為你的配偶這樣做，幫助他們知道所有這些事情。這將加強你們的婚姻，並幫助你們應對未來可能面臨的任何問題。如果你有自己的不安全感，與配偶談談並尋求他們的幫助來挑戰這些負面信念。通過感恩，你的配偶也能幫助你消除任何不安全感。



7. 將彼此帶回神面前



最後，感恩將改變你們的婚姻，因為它會將你們兩個都帶到神面前。感恩植根於愛和善良。神自己就是愛的具體體現（約翰一書4:7-8）。既然這是真的，每次我們表達愛、善良和感恩，我們就是在按神的意願愛我們的配偶。神不希望我們以任何方式傷害或損害配偶。



如果我們傷害或損害配偶，我們的婚姻可能會結束。與其導致婚姻的結束，我們需要對彼此心存感恩，也要對神心存感恩。正是因為神，我們才有了美好的配偶。每次你對配偶心存感恩，記住是神讓你們兩個走到一起，也是祂將保守你們的婚姻直到永遠。我們可以讚美和感謝神，因為最終，如果沒有祂，我們不會在今天的這個位置。(资料来源：crosswalk)

