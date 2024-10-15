5個大有能力的禱告，保護你的家人免受屬靈爭戰的攻擊

餐桌旁異常安靜，我們像什麼事都沒發生一樣坐在那裡。但如果牆壁能說話，它們可能會講述一個讓我無比羞愧的故事。我們的情緒失控，亂糟糟的，血壓升高，房間裡的緊張氣氛濃得讓人窒息。我們都感覺到了。我們都知道，有一股不受歡迎的力量進入了我們家，正在摧毀我們的婚姻、我們與孩子之間的關係，以及孩子們彼此之間的聯繫，並引發混亂。遺憾的是，這股憤怒的力量似乎正在得勝。



坦白說，這讓我非常憤怒，因為我感到自己被打敗了！在一次醜陋的爭吵後，我們全家圍坐在桌旁，我的小孩甜甜地問道："如果我們這麼愛耶穌，為什麼大家總是這麼生氣？"瞬間，所有人都沉默了。交換的眼神中充滿了內疚和悔恨。沉默蔓延，填滿了每個角落。我知道這不僅僅是我們與血肉之間的戰鬥，這是一場屬靈的攻擊（哥林多後書10:3-5），我們需要介入。



「我們雖然在血肉之中行事，卻不憑著血肉爭戰。我們所爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力可以攻破堅固的營壘，可以攻破各樣的計謀，和各樣攔阻人認識神的自高之事，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」--哥林多後書10:3-5



我們正在善與惡之間的戰爭中。彼得前書5:8宣告，魔鬼如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。而約翰福音10:10則說，敵人總是在那裡，準備偷竊、殺害和毀壞。因此，雅各書4:7告訴我們要抵擋魔鬼，他就必離開我們；箴言4:23命令我們要保守自己的心和思想；以弗所書6:11-12呼籲我們穿上神所賜的全副軍裝。我們必須認識到，我們所對抗的不僅是血肉之軀，還有宇宙間的黑暗勢力和邪惡的屬靈世界。



聖經如何看待屬靈爭戰？



「務要警醒！因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。」--彼得前書5:8



「賊來，無非要偷竊、殺害、毀壞；我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」--約翰福音10:10



「故此你們要順服神，務要抵擋魔鬼，魔鬼就必離開你們逃跑了。」--雅各書4:7



「你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。」--箴言4:23



「要穿戴神所賜的全副軍裝，使你們能以站立得住，抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天上屬靈氣的惡魔爭戰。」--以弗所書6:11-12



聖經並沒有掩飾屬靈爭戰的問題，反而清楚告訴我們，善與惡之間的戰爭是持續進行的。撒旦因著驕傲選擇了罪惡的道路，但他反叛神的結果，使人類承受了巨大的痛苦。撒旦的邪惡計劃是慢慢地將我們引離神，扭曲神對我們生命的計劃和目的，並企圖奪取我們的靈魂。撒旦和他的爪牙會通過進入我們的思想，束縛我們的心，折磨我們的身體，直到我們在屬靈上崩潰。



這是一件非常嚴肅的事，因此我們必須保持警醒，了解敵人的詭計。如果你懷疑自己或家人正在經歷屬靈爭戰，不妨從我最小的孩子在餐桌上的問題開始思考：「如果你愛耶穌，為什麼你表現得這麼不一樣，為什麼相信謊言，或者總是感到筋疲力盡和不堪重負？」真相是，魔鬼盯上你，並不是因為你缺乏信心，而是因為你的信仰。所以，不要屈服於他的詭計。



神是我們的代求者



好消息是，我們的神並不輕忽這一切，祂知道我們所面對的挑戰，這就是為什麼祂呼召我們來到祂面前（申命記28:7）。我們必須通過熱切的禱告尋求神，讓祂為我們代求。



如果你或你的家人今天正遭受屬靈攻擊，首先要認識到你所面對的遠超過這個世界所能掌控的。哥林多後書10:3-5警告我們，我們無法獨自對抗敵人，否則將必然失敗。然而，我們擁有一種神聖的力量來摧毀堅固的營壘，那就是禱告！所以，讓我們雙手合十，用來自我們無敵神的屬靈力量來對抗敵人。



「我們雖然在血肉之中行事，卻不憑著血肉爭戰。我們所爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力可以攻破堅固的營壘，可以攻破各樣的計謀，和各樣攔阻人認識神的自高之事，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」--哥林多後書10:3-5



為迎接平安臨到家中的禱告



「若你們以侍奉耶和華為不好，今日就可以選擇所要侍奉的，是你們列祖在大河那邊所侍奉的神呢？是你們所住這地亞摩利人的神呢？至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。」--約書亞記24:15



慈愛的神， 感謝祢賜予我們家的祝福。我們謙卑地祈求，願祢的同在充滿我們的居所，讓我們真實地經歷祢。願我們的家成為安全、穩固的避風港，努力活出祢的真理，緊緊抓住祢寶貴的應許。幫助我們在愛、平安、耐心和接納恩典中合一生活。若有任何不屬於祢的事物，我奉耶穌的名命令它離開。 阿們。



為求神保守婚姻的禱告



「兩個人要成為一體，這樣，他們不再是兩個人，乃是一體。所以上帝配合的，人不可分開。」--馬可福音10:8-9



信實的天父，我們感謝祢是我們的保護者，並在我們面前代求。在這個充滿婚姻謊言的世界裡，提醒我們在祢裡面是誰，祢對我們聯合的設計是建立在一個神聖的約定之上，讓祢的同在和愛以獨特而特別的方式臨到我們。讓我們的心渴望珍惜、尊重和榮耀配偶，首先向祢順服，然後以慷慨的心彼此服事。求祢保守我們不受敵人的侵擾，讓我們緊緊依靠祢，哦，神。阿們。



為孩子們靈性成長的禱告



「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」--箴言22:6



主啊， 我感謝祢賜予我的孩子們的祝福。養育孩子的犧牲同時也帶來了巨大的回報，而祢所恩賜給我的孩子們是我最大的禮物之一。但神啊，我需要祢。我需要祢的引導，渴望祢的智慧來教導我的孩子們跟隨並順服祢。隨著他們在信仰上成長，賜我信心和勇氣，為他們打下堅實的基礎。我也懇切祈求祢在他們與敵人之間站立，因為敵人的詭計巧妙，專門針對我們的孩子們。求祢讓任何針對他們的武器都無法成功。我奉祢的聖名求這一切。 阿們。



為保守自己的心思意念的禱告



「神所賜那超越一切理解的平安，必在基督耶穌裡保守你們的心懷意念。」--腓立比書4:7



耶穌， 當我的心、意念和靈魂中戰鬥不斷時，我仰望祢。我迫切需要祢。在這個世界中，輕易地就會被謊言所迷惑，屈服於各種壓力，並感到疲憊不堪。賜我力量，用祢的真理抵擋這些挑戰，並緊緊依靠祢的應許，因為在我軟弱的時候，祢是我的力量，我相信這一點！求祢賜我意志和自制力，不讓我屈服於誘惑或恐懼，並賜我勇氣在信仰中堅定不移。祢獨自是我的避難所。感謝祢如此靠近，幫助我常常住在祢裡面。 阿們。



為如同神的勇士般奮戰的禱告



「要穿上神所賜的全副軍裝，好能抵擋魔鬼的詭計。因為我們的爭戰，不是對著血肉之體，乃是對著執政的，掌權的，這黑暗世界的罪惡，和天上各樣邪惡的靈。」--以弗所書6:11-12



哦，神，我願遵行祢的命令，穿上全副軍裝，抵擋敵人的邪惡勢力和猛烈攻擊。賜我勇氣，讓我能佩戴真理的腰帶，不讓我受這個世界的陰險之影響。當我穿上公義的胸甲時，保護我免受撒旦的控告、侮辱和可怕的謊言。當我綁上平安的鞋子，讓我在平安中行走。用信心的盾牌，保護我的靈魂不被邪惡的火箭刺透。用救恩的頭盔保守我的思想，並用祢的真理保護我的心，當我揮舞靈的寶劍時，讓我能夠抵擋一切。願我成為祢的勇士！求祢幫助我剛強壯膽。阿們。



願這些禱告成為你對抗敵人的第一反應，並使你忠於一位良善、信實、公正和正義的神。願你對神的完全信心成為你征服敵人詭計的力量！（资料来源: CrossWalk）

