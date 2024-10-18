美國《權能時間》蕭偉柏牧師訪問北京：加深兩地教會友誼

美國《權能時間》（Hour of Power）會長蕭偉柏牧師（Pastor Bobby Schuller）於10月13日率領由11人組成的代表團，訪問北京海淀教會和燕京神學院，受到熱烈歡迎。



中國基督教日報（China Christian Daily）報導，海淀教會，燕京神學院院長、海淀教會主任牧師吳偉慶向來賓介紹教會的歷史、教牧關懷、義工訓練和社會服務等相關情況。蕭牧師在教會的第三次主日禮拜中，向會眾致以問候，並表達了對中國與中國教會的美好祝願，強調國際間的友誼與合作的重要。



隨後，訪問團前往燕京神學院，參觀學院的圖書館和禮拜堂。在訪問過程中，蕭牧師深入了解他所主持的電視節目《權能時間》的歷史和現狀，與在場的教學及教牧人員討論教會服務、團體教牧關懷及講道等主題。



《權能時間》是一個由加利福尼亞牧羊人格羅夫教派（Shepherd's Grove Presbyterian Church）每週播出的美國福音派電視節目，自1970年創辦以來，已在全球吸引數百萬觀眾，並曾經成為全球收視率最高的宗教廣播節目之一。該節目以振奮人心的音樂、啟發性的採訪及鼓舞人心的信息著稱。



該次訪問促進海內外基督教的交流與合作，加深兩地教會之間的理解與友誼。

