聖公會推出「AskCathy」機械人提供神學解答





聖公會近日推出一款名為「AskCathy」的英文聊天機械人，為教友提供有關聖公會及其神學的資訊與解答。Cathy可回應禮儀建議、教會立場及一般詢問，幫助會友們深入了解信仰，滿足靈性需求，成為小型教會及學術研究的重要資源。不過，先前有人工智能神父被取消教職的事件也引發了關注。



「Cathy」意思是（Churchy Answers That Help You），是一個虛擬指南，旨在透過簡訊與使用者互動，結合了先進的人工智能系統ChatGPT和聖公會教堂的豐富資源。她的使命是提供資訊、回答問題，促進與任何有興趣進一步了解聖公會的人進行對話，無論他們是尋求者、忠誠的聖公會教徒，還是介於兩者之間的人。



Cathy從三個主要來源獲取資訊：聖公會網站、長達 1,000 多頁的《公禱書》和前進運動出版物，以及ChatGPT的內建知識庫。她的資訊被定期更新，以確保準確性和相關性，團隊定期審查和整合新資源，並可以「訓練」Cathy 改進她對使用者的回應方式。



Cathy能夠幫助解決各種問題，包括教會立場、禮儀建議和一般詢問。對於規模較小的教會特別有幫助，她可以成為有關教會的寶貴數據來源，幫助計劃服務、教區會議或解釋教區報告。



此外，Cathy還可以幫助聖公會的學術研究，成為相關學術研究的寶貴資源。她能夠理解並用多種語言做出回應，但由於大多數文件都是英文的，非英語回答可能不如英語那麼準確。



弗吉尼亞神學院TryTank研究所執行董事、Cathy的主要開發者之一，洛倫佐‧萊布里亞牧師（Lorenzo Lebrija）表示，該研究所的所有計劃都試圖遵循聖靈的帶領，Cathy也不例外。他強調，Cathy的目標是讓人們知道上帝永遠與我們同在，並成為一個工具，提供大致了解和方向，然後人們可以自己遵循。



然而，要做到這一點，需要一個聊天機械人，旨在避免困擾其他ChatGPT整合的各種幻覺和錯誤。今年5月，天主教福音傳播網站Catholic Answers取消了其人工智能化身賈斯汀神父的教職，並指定他為非信徒，原因是他錯誤地宣稱自己被任命為牧師，有能力接受告解和主持婚禮。



對於人工智能，可以作為一個創新的工具，提供神學解答和靈性支持，然而人們在使用人工智能時需要謹慎，避免誤導和接受錯誤資訊。

