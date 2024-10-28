「YouVersion」聖經應用程式已被下載安裝上達7.27億次





雖然聖經可以通過數百種數位方式來閱讀，但「YouVersion」平台無疑是全球使用最廣泛的一個。



預計到2024年底，全球人口將達到82億，其中三分之二可使用網際網路。



這意味著全球大多數人的日常生活，至少一部分，已经數位化了，包括閱讀和書寫。正是在這樣的環境下，聖經翻譯以數位形式變得越來越流行，尤其是用於智能手機上。



這在世界各地的基督教敬拜聚會中顯而易見，當信徒們想要閱讀講台上推薦的經文時，會有相當多的人解鎖自己的手機。



儘管有數百個網站提供聖經內容，但有一個計劃在全球佔據主導地位：YouVersion，這個由Life.church於2008年推出的計劃，自上線以來一直免費提供。



今天，該應用提供超過2000個聖經版本或譯本。該應用被稱為「聖經應用程式」，不僅讓用戶查閱聖經經文，還提供全球用戶創建的讀經計劃，並且方便記錄筆記、分享禱告、連接社群網絡以及收聽聖經的音頻版本。



一項全球性的事工



根據其2023年報告，這項計劃起初在美國奧克拉荷馬州啟動，但很快成為「一項全球性的事工，仍然在北美日常聖經使用方面持續增長，同時也接觸到全球新用戶」。



截至2024年10月，「聖經應用程式」已在全球的行動裝置上被下載超過7.27億次。YouVersion的下載量有超過80％來自美國以外的地區，其中印度、非洲和拉丁美洲尤為突出。



僅在印度，網路用戶就能接觸到超過350種語言的700種聖經版本。「今年印度的兒童也以更高的頻率參與了經文閱讀。專為兒童設計的『兒童聖經應用程式』以印地語和孟加拉語等69種語言提供，在印度的日常使用量增長了131%，兒童透過互動動畫和有趣的活動接觸聖經。」該組織表示。



在非洲，「日常聖經使用率相比去年增長了98％」。幾個國家「增長率達到三位數，包括肯亞（225%）、喀麥隆（229%）和烏干達（288%）」。這一增長「部分歸因於2022年10月推出的聖經輕量版，該版本旨在幫助人們在設備和數據受限的地區獲取神的話語」。



在拉丁美洲，YouVersion在過去一年也取得了顯著增長，整個地區的下載量同比增長了107%。(资料来源：Evangelical Focus)

