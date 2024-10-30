矽谷生命河教會宣教主日 鼓勵信徒為2025教會宣教基金信心認獻

2024年10月20日，Mark Geppert 牧師在矽谷生命河靈糧堂（River of Life Christian Church）分享了一場關於信心和宣教的重要講道。他是東南亞禱告中心（South East Asia Prayer Center）的創始人，以其卓越的宣教經歷和深厚的信仰見證，鼓勵與會者相信神的供應與能力。



在講道的開頭，Geppert 牧師回憶起他與生命河靈糧堂的淵源，稱讚了這個教會與他的緊密聯繫。他提到，生命河教會曾在東南亞禱告中心擔任董事，二者有美好的合作關係。



在講道中，Geppert 牧師強調宣教必須具備標準。他說：「我們向萬國傳遞的是好消息，是活生生的救主，而不是一種宗教體系。」他指出，基督教信仰的核心在於與耶穌基督的個人關係，而非單純的宗教儀式。他提到，如果基督教只是另一種宗教，許多人可能會選擇更簡單的信仰體系。然而，基督教提供的是與神之間的真實關係，這正是每個人所需要的。



Geppert 牧師強調了信心在生活中的重要性。他引用聖經指出，當信徒活在神的話語中，並在內心中擁有神的應許時，他們的需求將會被滿足。



Geppert 牧師提到，宣教工作是信心的體現。他分享了東南亞地區的復興故事，強調這不僅僅是外來的力量，而是基督身體的共同努力。講道中，他分享了教會在全球的擴展歷程，從最初的26個國家發展到如今的164個國家，彰顯了神的信實和應許。Geppert 牧師指出，教會的力量在於每位信徒的奉獻與參與，尤其是年輕一代的崛起為教會注入了新的活力。



在講道過程中，Geppert 牧師特別提到了一位青少年的故事。這位青少年在聽到牧師的呼召後，憑信心填寫了信心奉獻卡，並將自己所有的壓歲錢都貢獻出來，成為神國度的一份子。他的故事激勵了在場的每一個人，提醒大家如何在生活中體現信心的奉獻。



講道的高潮部分，Geppert 牧師呼籲與會者在神面前祷告，詢問神希望他們奉獻的數字。他鼓勵大家相信，神會通過他們的信心來供應所需的一切。在會後的祷告環節，Geppert 牧師為大家祝福，特別為那些填寫了信心奉獻卡的弟兄姐妹祈禱。

