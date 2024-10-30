調查：美國8成基督徒希望牧師關注當前議題





美國的教會信徒尋求的不僅僅是每週的聖經解釋，許多人希望講道能幫助他們理解和解決現代文化問題。



根據Lifeway Research的一項研究，五分之四的美國新教教會信徒（80%）認為牧師必須關注當前議題，只有16%的人不同意，4%的人則不確定。



"隨著美國文化中越來越少明顯的基督教元素和更多非基督教思想的出現，教會信徒渴望了解聖經對生活問題的看法，"Lifeway Research執行主任斯科特·麥康奈爾（Scott McConnell）表示。



教會信徒似乎能區分關注文化問題與支持政治候選人之間的差異。此前發佈的Lifeway Research研究顯示，有29%的人認為牧師在教會礼拜期間支持公職候選人是合適的。每月至少參加一次崇拜的基督徒比其他美國人更可能認為在教會聚會中表达支持是可以接受的，但仍然只有約三分之一（35%）的人同意。



滿足期待



如果新教信徒希望在教會獲得直接的支持，他們可能會失望。根據Lifeway Research對美國新教牧師的另一項研究，只有2%的牧師表示今年在教會聚會中支持過政治候選人。



然而，對於希望牧師關注議題的教會信徒來說，大多數人感覺他們的教會能滿足這些期待。大約五分之三的人表示，他們的牧師每週在講道中會涉及當前議題，其中27%的人表示每週都有，35%的人幾乎每週都有。另有23%的人表示每月至少會有一次。



只有少數教會信徒表示，提及現代話題的情況較少。約有1/14（7%）的人表示他們每年聽到幾次講道涉及當前議題，而6%的人則表示這種情況很少發生。只有1%的人表示牧師在講道中從未涉及這些話題，2%的人不確定。



"教會信徒注意到，大多數牧師並不僅僅將聖經作為歷史文獻來講道，"麥康奈爾表示。"牧師試圖解釋聖經的原意和背景，然後將這些原則應用到當今的問題和情境中。這種聖經文本的應用幫助教會信徒認識到其相關性。"



50歲以下的教會信徒更有可能每週聽到牧師提及現代話題。年齡在18至34歲（34%）和35至49歲（41%）的信徒，比50至64歲（25%）和65歲以上（17%）的信徒更可能表示，他們的牧師每週在講道中關注當前議題。非裔美國教會信徒（40%）也是最有可能表示每週聽到與文化相關議題的群體之一。



在擁有500名或以上会众的大型教會中，信徒們最有可能表示牧師很少關注當前議題（13%）。



雖然80%的教會信徒認為牧師必須觸及這些話題作為其職責的一部分，但有些人更可能將其視為必要。



衛理公會信徒（96%）和參加復興運動教會的人（89%）最有可能認為牧師必須關注當前議題才能履行職責。白人教會信徒（82%）以及其他非非裔美國人或西班牙裔的族群（87%）也最有可能將此視為要求。而65歲以上的年長教會信徒中，有22%的人最有可能不同意牧師必須將當前議題納入其工作內容。



牧師信任



會眾可能希望聽到牧師對當前關注議題的看法，因為他們對教會領袖的信任度普遍較高。



超過九成的美國新教教會信徒（91%）表示他們完全信任自己教會的牧師。只有5%的人不同意，2%的人不確定，2%的人表示目前沒有牧師。在有牧師的教會中，92%的教會信徒對他們的牧師表示信任。



麥康奈爾表示："從這些數字可以推斷，大多數對牧師缺乏信任的人，已經找到了一個新教會，或者不再每月至少參加一次自己的教會。然而，幾乎一半的有牧師的教會信徒（47%）表示，他們對牧師的信任有待提高，因為他們並不強烈認同自己完全信任教會的牧師。"



一些教會信徒對牧師的信任度高於其他人。男性比女性更可能完全信任牧師（93%比89%）。擁有福音派信仰的教會信徒也比沒有這種信仰的人更容易信任牧師（95%比87%）。白人教會信徒（93%）和年齡在50至64歲之間的人（95%）是完全信任其牧師的群體之一。



額外的教育可能會增加教會信徒的懷疑。擁有研究生學位的人（9%）比高中文憑或以下的人（4%）更可能表示不信任他們的牧師。（资料来源：Lifeway Research）

