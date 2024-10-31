六成受訪者對數位設備上癮：數位排毒10個快速步驟

隨著科技的快速發展，數位設備已經成為我們生活中不可或缺的一部分。然而，市場研究公司調查顯示，韓國有六成受訪者對數位設備上癮，這衍生「數位癡呆」的出現，有效的方法是進行「數位排毒」。



六成人上癮「數位癡呆」損害精神集中力度



市場研究公司 Embrain Trend Monitor 針對韓國全國 1,200 名使用智能手機年齡介乎13至69歲男女進行調查，八成受訪者認為「如果沒有數位設備會非常不便」，年輕一代更傾向於習慣性地使用數位設備，尤其是在等人時或睡覺前。這種高度依賴導致59.8%的受訪者表示自己偶爾會有對數字設備上癮的感覺。



這同時產生「數位癡呆」或「數位失智症」，是指過度使用和依賴電子產品，導致記憶力和精神集中度變差，使人不得不開始認真考慮「數位排毒」。調查顯示近八成受訪者願意進行數位排毒，包括睡前不使用手機、減少使用時間進行運動以及閱讀紙質書籍等。他們認為這有助於建立健康的生活方式，將是一個更加關注自己的契機。



減少使用手機45分鐘減少憂鬱



根據2022年4月發表於《實驗心理學應用期刊》的研究，每日減少使用手機38分鐘以上，有助於提升生活滿意度並增加體能活動。國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，每天減少一小時使用時間，只要能堅持做一個星期，將會顯著地、長期地改善我們的生活習慣，包括四個月之後，仍持續地每天平均減少使用手機45分鐘，有助於增加生活滿意度和運動時間、減少憂鬱和焦慮症狀，以及吸煙量也會降低。



「數位極簡主義」極端手法排毒



回顧2012年，「數位排毒」一詞首次出現，這概念在近年逐漸流行起來。它指的是選擇一段時間，完全遠離手機和社群網站，讓大腦從不斷的刺激中解脫出來，好好休息。這種做法有助於減少多巴胺的分泌，避免過度依賴數位資訊。



此外，還有人提出了「數位極簡主義」的概念，這是一種更加極端的方式，強調有意識地使用3C產品，拒絕不必要的數位資訊，從而簡化生活，減少干擾。



「數位排毒」的10個快速步驟



聖經提到，上帝創造了安息日，希望人類能好好休息。在這個數位時代，我們更應該學習如何適當地休息和排毒，以保持身心健康。以下是數位排毒的10個快速步驟：



設定目標：決定你想要減少使用數位設備的時間和頻率。



通知親友：告訴家人和朋友你的數位排毒計劃，以便他們支持你。



安排活動：計劃一些不需要使用數位設備的活動，如閱讀、運動或與朋友面對面交流。



設定提醒：使用應用程式或鬧鐘提醒自己放下手機。



創造環境：在家中創造一個無數位設備的環境，如將手機放在另一個房間充電。



限制應用程式：限制或刪除那些讓你上癮的應用程式。



記錄進度：記錄你每天使用數位設備的時間，並追蹤你的進步程度。



尋求支持：加入數位排毒小組或尋找志同道合的朋友一起努力。



反思與調整：定期反思你的數位排毒經驗，並根據需要進行調整。



慶祝成就：每當達到一個小目標時，給自己一些獎勵，以保持動力。



在這個數位充斥的時代，適時地進行數位排毒，對於保持身心健康至關重要。數位排毒不僅有助於改善生活質量，還能讓我們騰出心靈空間沉澱思想，聆聽自已的聲音與上帝的說話，重新連接到伊甸園的世界。

