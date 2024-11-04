矽谷生命河教會非洲宣教紀錄片在加州紅木城首映

旨在展示非洲宣教心路歷程的紀錄片《愛中同行，夢想起飛》（Fly with ACTS）11月3日在加州紅木城福克斯劇院上映。這部展示了矽谷生命河教會的非洲宣教事工的紀錄片，將宣教士如何通過職場訓練和教育幫助當地年輕人追求夢想呈現在觀眾面前。



ACTS是非洲職業培訓學校（Africa Career Training School）的簡稱。成立於2014年，ACTS是一家致力於為非洲年輕人提供職業技能培訓和健康成長輔導的國際非營利組織。ACTS的使命是幫助學生實現就業和經濟獨立。



據ACTS事工負責人王亞辰牧師介紹，紀錄片的共同創辦人Mr. Francois和Mr. Justin也從非洲飛抵現場，與觀眾分享他們的故事與視角。此外，活動當天將舉行非洲嘉年華，屆時現場將佈置成具有濃厚非洲氛圍的場景，觀眾可享受專業的非洲舞蹈和音樂表演。



CTS事工遠景是在非洲建立100所學校和100家診所，為當地青年提供高質量、經濟高效的培訓，涉及醫療、科學、農業、商業、多媒體、語言等領域。自2014年成立十年來，ACTS已經在加納（Ghana，2020）和貝寧（Benin，2021）相繼建立分校；2018年ACTS在當地創立了生命之河診所（River of Life Clinic），為農村地區提供便捷的醫療服務。2021年，ACTS還參與合作在受災村莊提供清潔水井。



「感謝上帝這十年來的成就與經歷，我們希望通過這個紀錄片激勵更多人追尋他們的夢想。」矽谷生命河教會主任牧師劉彤在活動預告中向上帝表達感恩。他還提到，當地青年牧師的願望是希望非洲的教會和社群能夠自給自足，並用自己的雙手追求上帝賜予的夢想。

