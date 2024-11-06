COP16大會 基督教組織呼籲保護野生動物

第16屆聯合國生物多樣性大會（COP16）於10月21日至11月1日在哥倫比亞卡利舉行。世界基督教協進會（WCC）、ACT聯盟和路德會世界聯合會（LWF）在大會期間共同發出了一項生物多樣性和氣候正義行動呼籲。



此次COP16大會聚集了來自各國的政府談判代表、公民組織及包括綠色和平在內的環境組織。WCC、ACT聯盟和LWF的呼籲文件指出，由於人類活動，生物多樣性喪失已達到令人震驚的程度，而氣候變遷更是加劇了這一問題。他們表示：「我們理解，面對正在破壞生態系統的氣候危機，行動迫在眉睫。」同時強調：「我們相信，促進公正的關係需要自然科學、社會科學、神學以及傳統知識和智慧之間進行道德和建設性的對話。」



該文件敦促各國政府將生物多樣性保護作為堅定不移的優先事項，並強調將全球暖化限制在1.5°C的重要性。氣候變遷不僅是生物多樣性喪失的主要原因之一，而且還會進一步加劇這場危機。為了實現這一目標，必須公平、公正地消除化石燃料的使用。



此外，這項呼籲還強調轉向再生和可持續能源的重要性，並要求調動必要的資源來解決自然和氣候危機，尤其是需要已開發國家的政治領導和行動。



最後，WCC、ACT聯盟和LWF作為教會和信仰組織，將推動《生物多樣性公約》，並呼籲緊急重組權力關係，承認自然的權利，以及改變目前導致生物多樣性退化和加劇氣候危機的不公正結構。他們強調，只有通過這些措施，才能夠真正保護地球上的生物多樣性，並促進全球的生態和氣候正義。

