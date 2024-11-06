「神保全我的生命是有原因的」 特朗普回應美國歷史性選舉勝利





唐納德·特朗普表示，神幫助他贏得了這次具有里程碑意義的美國大選。



週三（11月6日）凌晨在佛羅里達州的勝利演講中，特朗普提到了他在七月競選集會時遭遇暗殺企圖，子彈擦過耳邊的經歷。



「許多人告訴我，神保全我的生命是有原因的，」特朗普說。「那個原因就是拯救我們的國家，讓美國恢復偉大.....現在我們將共同完成這一使命。」



78歲的特朗普週三重新奪回白宮，成功獲得了超過贏得總統所需的270張選舉人票。威斯康星這個搖擺州的勝利使他突破了關鍵門檻。



「美國給了我們前所未有的強大授權，」特朗普在棕櫚灘縣會議中心對著歡呼的人群說。



基督教領袖們紛紛對他的勝利作出回應，佈道家富蘭克林·葛培理在 X 上寫道：



「恭喜@realDonaldTrump當選美國第47任總統！」他在X上寫道。



「我禱告你每天都尋求神的引導和智慧。」



基督教作家羅德·德雷爾在推文中提到他最近與特朗普的副手J.D.范斯會面。



「數月前，我在慕尼黑和我的朋友一起喝啤酒，問他是否認為特朗普會選他作為競選夥伴，」德雷爾寫道。「他回答：『不，不會的，我沒想過那事。』現在他即將成為下一任美國副總統。神是良善的，@JDVance也一樣。」



78歲的特朗普曾在2017至2021年間擔任第45任總統，但在2020年敗給現任總統喬·拜登。



特朗普成為自1893年格羅弗·克利夫蘭以來，首位在連任失敗後重返白宮的總統。



這位億萬富翁在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園宣布勝選，對支持者表示：



「這是有史以來最偉大的政治運動，從未有過這樣的事情......這一天將被永遠銘記，因為美國人民重新掌控了他們的國家。」



他補充說，他將「幫助我們的國家癒合」。



「今晚我們創造歷史是有原因的，」他繼續說道。「我將每天為你們而戰......這是美國人民的輝煌勝利，使我們能夠再次讓美國偉大。」



現任副總統哈里斯尚未承認敗選或向支持者發表講話。



特朗普預計將於2025年1月20日正式就職。（资料来源：Premier Christian news）









