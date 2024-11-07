楊鳳崗解析2024大選：宗教因素凸顯，福音派影響巨大

在2024年大選中，宗教因素顯現出其重要性，特別是福音派基督徒的支持對川普再次當選起到了關鍵作用。普渡大學宗教與社會學教授楊鳳崗指出了這一點。







在2024大選結果水落石出之後，11月6日晚上，楊鳳崗教授在訪談節目中展示了最新的選後票站出口民意調查數據。他首先指出，選前的民意調查與實際結果有很大的偏差，民意調查顯示雙方持平，尤其是在搖擺州，但選舉結果卻出乎意料地不接近。他也指出，過去八年的選舉，選前的民意調查都出現了重大問題。



選前的民意調查出現了問題，但選後的票站出口調查（exit poll）提供了更多有價值的數據。楊教授由此指出，社會科學必須反省，採用更有效的方法來了解社會的整體情況。







選後民意調查數據分析



楊教授展示了BBC最新的選後票站出口民意調查數據，強調了宗教因素在選民選擇中的重要性。根據多家媒體聯合進行的調查，數據顯示男性和女性選民中分別有54%和44%投票支持川普。種族方面，55%的白人、12%的黑人、45%的拉丁裔和38%的亞裔投票支持川普。



年齡和教育的影響：在不同年齡段中，30歲以下的選民有42%支持川普，30至44歲為46%，45至64歲為53%，65歲以上為49%。此外，受過大學教育的選民中，有41%支持川普。



在宗教信仰方面，基督徒（除天主教徒外）中有62%支持川普，天主教徒中有56%支持川普，猶太人中有21%支持川普。楊教授指出，儘管猶太人傳統上支持民主黨，但在這次選舉中，天主教徒和基督徒的大多數都轉向了共和黨。



福音派基督徒的支持：特別值得注意的是，白人福音派基督徒中有81%支持川普，這在很大程度上幫助了他贏得選舉。這一數據表明，宗教因素，尤其是福音派基督徒的支持，對川普的勝利至關重要。



楊教授還對比了上一次選舉的情況，指出這次更多的天主教徒支持共和黨，而上一次則更多支持拜登。楊教授認為，拜登雖然是天主教徒，並經常參與彌撒，但因其在同性戀和墮胎問題上的立場，不被一些主教接受，甚至有神父拒絕給他發聖餐。



宗教與政治的變化



楊教授指出，從2000年開始，天主教徒逐漸向共和黨靠攏。這一趨勢在本次選舉中得到了驗證。過去，天主教徒大多支持民主黨，但現在多數支持共和黨。



其他影響因素：種族、階級和性別等因素在這次選舉中的作用。楊教授提到，拉丁裔選民和首次投票的年輕選民的選擇出乎人們的意料，更多人支持共和黨；女性選民也向共和黨靠攏，儘管民主黨在競選時強調了保護婦女權益的重要性。



楊鳳崗教授总结道，這次大選顯示，宗教因素的重要性再次得到驗證，福音派基督徒的影響力不容忽視。

