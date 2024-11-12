「愛中同行 夢想起飛」十週年紀錄片將於台灣放映 分享跨文化宣教的故事

一部展示華人教會在非洲宣教的心路歷程的紀錄片，「愛中同行 夢想起飛（Fly With ACTS）」十週年，將於11月24日在台灣放映。







繼11月3日在加州紅木城首映禮之後，非洲職業訓練學校（Africa Career Training School，ACTS）事工創辦人王亞辰牧師團隊將抵台，與當地基督徒分享跨文化宣教的見證。



影片記錄了生命河靈糧堂、ACTS、士林真理堂以及嘉義基督教醫院等合作夥伴，如何攜手非洲朋友們，透過跨文化職場宣教的方式，將祝福帶到非洲。影片內容充滿感動與啟發，展現了宣教工作中的無私奉獻、跨越文化差異的挑戰與堅持，以及透過愛與奉獻推動社會變革的力量。



在放映後，王亞辰牧師及ACTS團隊成員將親臨現場，與大家分享跨文化宣教過程中的甘苦與心路歷程。他們將講述如何面對挫折、失望，但依然堅定信念，繼續走這條被託付的道路。這些寶貴的經驗與故事將為與會者帶來深刻的啟發與反思。



關於ACTS

ACTS是非洲職業訓練學校（Africa Career Training School）的簡稱，成立於2014年。ACTS是一家致力於為非洲年輕人提供職業技能培訓和健康成長輔導的國際非營利組織。ACTS的使命是幫助學生實現就業和經濟獨立。



ACTS事工負責人王亞辰牧師告訴《基督日報》，在過去的十年裡，該職業訓練學校已經有960名學生獲得了證書，超過1000名學生參與了課程。學校每年平均有100到160名學生畢業。值得特別感恩的是，ACTS的畢業生就業率在當地領先，有85%的就業率，其中60%找到了工作或創業，25%通過學校提供的實習項目獲得了實踐經驗。



談及未來發展計劃，王亞辰牧師提出，ACTS當務之急是建造校舍，该校舍不仅為當地學生提供一個擁有先進科技設備和良好教學場地，也會是一個「跨文化轉化基地」。如此一來，ACTS的教學質量可以引領非洲的科技和教育潮流。有了宿舍，遠方村鎮的年輕人或其他國家的學生也可以來上課，接受訓練後，他們可以回到自己的國家服務，甚至在其他地方開設學校。



去年，ACTS的畢業典禮吸引了110名畢業生和2600位親朋好友參加。學校租用了多哥最大的室內場地--國會大樓，整個活動由多哥全國電視台轉播。甚至有穆斯林等其他信仰的人也參加了慶典。ACTS學校把這個當成分享福音的寶貴機會。

