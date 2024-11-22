基督教團體為劏房戶發聲：盼民生政策幫助貧苦大眾

港府上月發表 2024年《施政報告》提出「簡樸房」政策引發社會迴響，有指立法規管「簡樸房」以取締劣質劏房，令租戶擔心被劏房業主迫遷，基督教團體紛表達意見及為此祈禱。



盼民生政策幫助貧苦大眾



中華基督教會香港區會神學牧職部社會關注小組11月8日在網頁發表禱文，藉著詩篇25篇6節的提醒，祈求上帝憐憫、紀念香港。貧苦大眾在貧富懸殊的環境，辛勤工作不一定能換取安樂茶飯。願聖靈感召教會信徒以愛心熱心服務有需要的街坊鄰舍，同時賜力給香港政府以智慧制定有效的民生政策，落實幫助貧苦大眾，紓解民困。



禱文提到，香港租金昂貴，空間狹窄，部分居住環境欠缺監管，居住的人未能安心；香港政府立法規管以「簡樸房」取締劣質劏房，但有劏房業主對租戶進行迫遷，令一些住戶無家可歸，生活徬徨，劏房業主突然加租亦使租戶進退兩難生活困難。



關注小組祈求上帝感動掌權者，以愛心和公義、樂善好施、扶貧助弱，秉持以民為本的施政方針，優化政策措施，以致國泰民安。同時，願上帝引導香港眾教會追求真理、踐行公義、締造做和平、見證基督。



詩篇25篇6節：「耶和華啊，求你記念你的憐憫和慈愛，因為這是亙古以來所常有的。」



協助業主合理成本達致「簡樸房」標準



香港基督教服務處亦回應《施政報告》，對政府設立的「簡樸房」標準表示關注，擔心租金可能因此上升。為此，建議政府設立合理的寬限期，並委託相關機構提供諮詢服務，協助業主以合理成本達致「簡樸房」標準，避免增加租戶的經濟負擔。



促增設市區安置單位



教區全人發展委員會與關注劏房團體於10月舉辦「取締劏房方案」論壇，提出取締劏房方案。建議包括：增設市區安置單位，論壇強調單靠現行的安置政策無法有效解決劏房問題，建議政府應增設市區安置單位，以滿足受影響居民的基本居住需求，確保他們能有安全和穩定的居住環境。



此外，建議政優先處理不合標準劏房，針對存在安全隱患的劏房單位進行改善，例如按樓宇耐火結構、防火措施、通風照明、廚廁的防水及衛生等設定標準，根據有關項目作風險評分，釐處理的優先次序。

