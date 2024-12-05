逆境中奮進：中國城市教會3.0時代的崛起與挑戰

亞洲教會倍增網絡（Asia CPX）近日發佈一段特別視頻，由北京錫安教會金明日牧師主講「逆境中奮進：中國城市教會的3.0時代」。在分享中，他詳細闡述如何實踐保羅的宣教特點，從僅有十人參與的小型聚會，逐步發展為具有廣泛影響力的城市教會。



中國城市教會「3.0時代」：實體與網絡的融合



金明日牧師，一位朝鮮族領袖，致力於推動中國城市家庭教會事工。他於2007年創立北京錫安教會，並帶領其成長為一個有1500名會眾的大家庭。然而，2018年的教會逼迫及2019年的艱難復興，讓教會經歷了深刻的挑戰。2020年的新冠疫情，更迫使教會全面轉向網絡牧養，展開全新的服侍模式。



金牧師形容，這段期間，許多分散的信徒通過網絡找到屬靈的連結，並參與集體禮拜和團契。特別是在疫情期間，一些大型的聯合聚會吸引了超過1000人參與，形成了一場靈性的覺醒運動，也讓教會接觸到更多需要牧養的零散會眾。



他指出，在這段期間，中國教會罕見地出現了牧者的團契和聯合。特別感恩的是，通過疫情期間的網絡服侍，教會接觸到廣泛需要牧養的零散會眾，形成了一種靈性運動，積累了大量人力資源，他們成為大時代中上帝國度的關鍵人物。



今天的中國城市教會被稱為「3.0時代」，金明日解釋「3.0時代」的中國城市教會具備兩大特徵。第一，多點教會模式：一個教會在多個地點設立分點，互為支持。第二，線上與線下結合：實體教會的核心活動與網絡事工無縫結合 。他說：「我們提到的城市教會3.0不是網絡教會，而是一個真實的教會，但會有一些牧養活動通過網絡進行。」



金明日並提出城市教會3.0的七大成功要素：



1. 熱切的神國願景



成功城市教會3.0的首要要素是擁有熱切的神國願景。這意味著教會需要對天國的無限擴展有著強烈的盼望和願景，這不僅是教會發展的動力，也是其核心使命。



2. 適應在地環境中的成功DNA



每個城市都有其獨特的文化和環境，教會需要在這些環境中找到適合自己的成功DNA。這包括了解當地的文化、社會需求以及如何有效地傳遞福音信息。



3. 擁抱新科技與事工模式



金明日認為，科技的發展為二、三線城市甚至四線城市帶來了新的可能性。線上和現場事工活動的結合可以節省大量重複性工作的精力，同時擴大教會的影響力。例如，通過網絡提供不同層次深度的牧養資源，可以更好地滿足不同群體的需求。



4. 發現植堂的「種子工人」



在3.0時代，人仍然是最重要的因素。教會需要找到像呂底亞這樣的「種子工人」，這些人能夠與教會合作開發新的教會植堂。金明日強調這些「種子工人」是教會擴展的關鍵力量。



5. 多層次牧養



多層次牧養是指通過網絡為不同的人提供不同層次深度的牧養資源。這種模式可以更好地滿足不同群體的需求，同時提高牧養的效率和效果。



6. 珍惜健康的福音生態



健康的福音生態對於教會的發展至關重要，金明日說：「教會之間需要警惕破壞性的競爭，避免因資源爭奪而導致的緊張關係。」教會應該共同努力，建立一個健康的福音生態系統。



7. 核心領導者的堅定承諾



核心領導者的堅定承諾是教會成功的基石。領導者需要對教會的使命和願景有著深刻的理解和堅定的承諾，這不僅能夠激勵教會成員，也能夠帶領教會走向成功。



實踐與應用保羅的宣教特點



金明日談到實際操作時，分享其教會仿效保羅的宣教特點，以城市為中心的植堂模式。他指保羅在一些城市短暫停留，同時在其他中心城市發展長期事工，這些城市後來成為福音事工的中心。例如，保羅在哥林多和以弗所的長期事工，使得這些城市成為福音事工的中心。



此外，保羅的團隊與當地教牧領導階層的緊密聯繫，以及多層領導結構（如百基拉和亞居拉），都是成功的重要因素。教會可以通過特殊活動（如為耶路撒冷捐款）聚集有效力量，並向新城市擴張。



金明日憶述，其教會在不同地點植堂，起初那些聚會點參與者不足十人，但植堂的弟兄姊妹通過母會得到的訓練，這些聚會點被有效地運營起來。不論環境如何惡劣，弟兄姊妹團結一起克服了各樣的挑戰，顯示了多層次牧養和「種子工人」的重要性。

