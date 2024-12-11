【人物專訪】 周文志——以藝術作祭壇，傳遞信仰與美善





在一個冬日的早上，陽光透過窗簾的縫隙斑駁地打在辦公桌面上，周文志坐在畫室裡，細訴作為一位生意人和基督教藝術的推動者，信仰如何深深影響他的人生觀和事奉的選擇。



信仰的起點



周文志的故事是一個信仰與藝術結合的典範，他以藝術作祭壇，將信仰融入生活，影響他人，傳遞美善。這段讓他心靈深處震撼的旅程，始於少年時代。



「中學會考時，父親離世，這對我來說是一次巨大的打擊。我開始思考生命的意義，是否人死如燈滅。當時，學校的老師邀請我參加學校團契，我在那裡信了耶穌。」有了信仰後，他的人生觀發生了巨大的改變，耶穌改變了他的人生。



「如何藉著信仰活得精彩？專注耶穌，讓祂管理生命，影響別人。基督徒是公眾人物，別人如何看待我們，我們應該在人前作光作鹽，影響後世。」周文志認為，信仰不僅僅是個人的內在修養，更應該在生活中實踐出來，這成為了他的人生觀，效法耶穌作忠心的管家。



藝術與信仰的融合



在往後的人生他走上了一條堅定不移的道路——「以藝術作祭壇」。他開設了一家名為「Emmanuel」（靈溢）的公司，期盼上帝的靈充滿這間公司。起初，他從事玩具設計和禮品出口如聖餐盤、奉獻袋、耶穌公仔等，供應美國多間宗教機構。後來，生意穩定後，他開始從事藝術創作，舉辦藝展，逐漸進入了藝術圈，從事油畫和裝置藝術的創作。



他說：「由於我對結構和裝置有訓練，所以我發展基督教藝術，將上帝的恩賜回歸給祂。」同時鼓勵其他藝術家，讓他們在創作中轉化上帝的訊息為具體的圖像，於是藝術作品就成為在地上作光作鹽的工具。



在2016年，周文志進入宗教藝術的創作領域，並以此稱為藝術宣教，孕育出一個視覺藝術家的平台「香港藝術動力」，實踐以藝術作祭壇的信念，將正面和積極的藝術創作帶入社群，從而使整個社會充滿正能量和美善的氛圍，並且在不同的地方舉辦視覺藝術展覽，包括：基督徒藝術雙年展《 祢的名在全地何其美》，今年踏入第四屆將於12月22日至明年1月1日舉行； 另一個是華人基督徒視覺藝術雙年展《祝福亞洲》分別在香港、新加坡、吉隆坡等地方展出。



建立藝術平台牧養藝術家



在這個平台上，周文志發現一群藝術家聚首一堂是何等的喜樂，一起創作，團契分享、彼此交往、互相支持。然而他感慨：「很多藝術家處於迷失狀態，一直苦惱於自己的生存空間，擔心作品沒有觀眾。」因此，他推動大家共同透過作品回報上帝。藝術動力的異象是將兩群人凝聚在一起：一方面，藝術家將神創作的美善展現出來；另一方面，基督徒透過藝術作品得到牧養。



作為藝術創作者，周文志觀察到藝術家也需要得到牧養。他感恩香港藝術動力有兩位會牧：新福事工總幹事梁友東牧師，本身也是藝術家，長期關懷基層人士，對人的敏感度很高；另一位是前道聲出版社社長李鴻標牧師，善於詩詞歌賦。兩人一起配搭建立基督徒藝術家的靈命，將生命更多發揮在作品上，面對創作與生活、謀生之間的挑戰，仍然不離初心，只要專注神的道路，神會引領他的。



一句「對不起」贏了友誼



周文志還透露，透過彼此的合作，神的祝福臨到他。他分享了一個感人的故事：「我與一位老師合作鬧翻了，不歡而散。一年後在一個展場上重遇，心裡很感動，有一種動力要擁抱他。即時上前向他說『對不起』，那位老師竟然在學生面前流下了淚水，大家相擁冰釋前嫌，往後還多了一起合作……。」



話聲起落，周文志心中湧現出無法言喻的感動與感激，他強調：「贏了友誼才是最難能可貴的事啊！」



另一個經歷是，周文志感謝上帝賜予他設計的訓練，使他能夠輕易地用圖像表達自己的想法，而一些純藝術家在這方面可能會遇到困難。他說：「上帝讓每一個人都有獨特的性格和恩賜，並透過作品流露出來。」他曾經與一位藝術家姊妹商討集中某個圖像，不斷調整自己，以便能夠通過意念表達出上帝的旨意。這就是在藝術家的平台裡，大家成為一個團契，互相支持和建立彼此，讓藝術家在創作時能夠找到自己，這實在是難能可貴的。



藝術轉化人生 觀眾流下感動之淚



周文志認為，藝術創作不是孤芳自賞，而是去接觸人，將人帶到上帝面前。「當一個人看到作品生命被轉化，如果不信的人看到作品生命受到影響，豈不是更美好的呢？我們不知道上帝幾時感動人信主的嘛！」他感動地說。



每當展覽之後，觀眾的反饋成為了創作者的正能量來源。周文志和梁友東牧師共同舉辦的《燃亮生命》愛與光巡迴藝術展，先後在8間教會巡迴展出。展覽通常在崇拜或團契之後進行，許多弟兄姊妹在觀看作品時深受感動，透過這些作品重新詮釋經文，將其具體化地呈現在眼前。有一次，一位姊妹在觀看作品後激動得流淚，周文志深受感動，便送給她一件微型作品作為紀念。



聽道與靈修 創作多元意念澎湃



作為一位生意人，周文志不僅要打理生意業務，還要策劃多個藝術展覽，並與來自不同地區的藝術家進行磨合。那麼，他是如何做到分身有術的呢？周文志表示，他是一個能夠同時處理多項事務的人，並感謝上帝賜予他這種恩典和動力。



在忙碌而充實的生活中他依然保持與上帝的聯繫，「我會一邊畫畫一邊聽聖經，晚上和太太一起追聽牧師的講道。別人追劇，我們追道，這樣多元化地接觸信息也讓我的創作更加多元化。」



周文志表示，他非常重視神的話語，常常在靈修中被觸動，並將這些意念具體地圖像化。有時，他在睡覺時想到神的話，也會立刻記下來。因此，他的作品都帶著上帝給他的信息。例如，有一幅作品是根據馬太福音8章20節創作的：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。」這幅作品是超時空的創作，畫面呈現出彼得被主拉出水來，而主的手上佈滿了被十字架釘過的痕跡。



「其實我有很多意念，多到做不完。現在還有兩個創作在等待完成。我又寫了五年的藝術專欄，仍然有很多話想講。上帝的供應是充足的，我的意念非常澎湃。」



家庭與事業的平衡



對於家庭，他感到無比感恩，並提到太太在生活中的支持讓他能專心策劃，認為這是一種祝福。「對家庭來說，很感謝神給很多恩典在這個家裡面，家中將主權交給太太，她樂於烹飪，家中無後顧之憂，我就專注策劃。」



他還在臉書作詩讚美太太，「這都是由衷的說話！」說時流露了滿足的微笑喜悅。



發掘藝術天分 冀傳承與栽培



面對創作的傳承，他希望能夠栽培下一代的藝術家，讓他們在信仰與藝術中找到自己的天賦。對於現時的年輕人，周文志說：「我會發掘他們的才能，當看到有這種恩賜的時候，會幫助他們創作，希望能夠建立新一代的創作人。」



在信仰上，同樣鼓勵年輕人緊貼追隨上帝。他透露，女兒和兒子自小在教會裡面長大，參加兒童主日學。現在兩人在外地的時候，他仍然向他們講聖經故事，希望能夠喚起他們童年在主日學聽聖經故事的回憶，用盡一切方法建立虔誠的後代。

