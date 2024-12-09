靈安晚期照顧研討會2024：提升晚期生活品質，讓長者活出尊嚴與盼望

香港華人基督教聯會廣蔭頤養院等機構於12月4日在香港大學舉辦靈安晚期照顧研討會2024，吸引超過400位專職及管理職系同工參與，探討靈性在晚期照顧中的重要角色，提升長者晚期生活品質。



為提升晚期生活的照顧品質，讓長者感受到陪伴、尊嚴和盼望，香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）、維拉律敦治．荻茜靈安晚期照顧服務中心及香港大學社會工作及社會行政學系，承蒙維拉律敦治‧荻茜慈善基金的支持，於12月4日在香港大學黃麗松講堂舉辦靈安晚期照顧研討會2024。此次研討會吸引了來自愛爾蘭、英國、新加坡、中國大陸、台灣、澳門和香港的超過400位專職及管理職系同工參與，深入探討靈性在晚期照顧中的重要角色。



主禮嘉賓分享：尊嚴與選擇的重要性



前安老事務委員會主席梁智鴻醫生在研討會上表示：「我們醫護人員可以怎樣幫助臨終病人和長者面對安寧的生活？從近年我接觸的病人的經驗告訴我，他們覺得死亡不可怕，但最可怕的是沒有尊嚴的死亡。他們知道醫護人員會很努力搶救，但他們不想淪為工具，被插喉、心外壓，他們希望可以安詳地死亡。他們又希望與家人或朋友交代身後事，但不知怎樣說，離開時沒交代而感到沒尊嚴。另外，他們有些心願想達成，但卻達不到，以上都是沒尊嚴的死亡。」他強調，醫治人的身、心、靈更重要。



專業觀點：賦權病患的選擇



基督教靈實協會行政總裁林正財醫生認為，當晚期病人可以選擇時，就是有尊嚴的死亡。他提到，政府最近通過賦權病患定下「預設醫療指示」的《維持生命治療的預作決定條例草案》，讓病患者可以選擇。他指出：「為甚麼香港無論醫療和社會服務在世界水平都做得不錯，但香港人卻不快樂？正是欠缺尊嚴和選擇。我們要多考慮晚期病人的心願，例如是否一定要先治療後紓緩的模式，還是一個病人當知道自己有癌症時，已經可以選擇積極治療或紓緩治療。」



服務設計：同行、同在、同心



隸屬於香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）的維拉律敦治．荻茜靈安晚期照顧服務中心，何婉慧院長表示，晚期病人常會提出「為甚麼有病？為甚麼還沒死？」等問題。她強調，服務的設計是同行、同在、同心，透過身體的病痛，在靈裡超越身體的限制而感恩，將靈安護理元素置入服務當中，提供一個舒服的環境和多元化的感官體驗，讓長者得到最高質素的晚期照顧。



靈性關顧：尊重人的重要性



香港大學思源基金（健康及社會工作學）明德教授周燕雯教授指出，靈性關顧是與自己、他人、大自然和神的關係。她強調：「簡單如飲食都可以為晚期長者作出靈性關顧，在維拉律敦治．荻茜靈安晚期照顧服務中心除了著重食物的營養，讓人進食時與自己接觸，食物也會涉及與家人的回憶，和他人的關係，而且他們會烹調長者的家傳食譜，可以傳承與後代。」



她認為，靈性關懷的重要元素是尊重人的重要性，看病人需要甚麼而去回應，而不是以自己的專業和興趣放在對象身上。靈安護理的照護模式包含各種觸感，視覺、接觸、與自然的關係，讓他們先活在當下，再作出人生回顧和回憶人生過往的成就，有甚麼值得欣賞，都可能幫助晚期長者。



國際專家分享：專業知識與前線故事



此次研討會還邀請了來自美國的Namaste Care International共同創辦人Joyce Simard、澳洲塔斯曼尼亞大學健康與醫學學院護理學系高級講師Dr. Sara Karacsony、香港中文大學文化及宗教研究系教授關瑞文教授、香港大學社會工作及社會行政學系教授何天虹教授及在香港實踐晚期照顧的專業同工在論壇中分享。他們以專業的知識和前線的故事，讓參加者更加理解晚期長者的身心靈需要，共建恩慈仁愛社區。



關於香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）



香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）為有需要的長者提供一站式「關愛‧靈養」的照顧服務，包括二十四小時護理照顧、復康服務、心理輔導、社交及靈性支援服務，並專為患有認知障礙症長者而制定的照顧服務。



院內設立了維拉律敦治．荻茜靈安晚期照顧服務中心，為體弱長者提供靈安晚期照顧服務，以及短期及長期住宿服務，務求為長者提供身體、心理、社交及靈性方面的合適關顧，活出信望愛，被尊重、獨立自主及豐盛的晚年生活。



此次研討會的主題為「晚期路上的靈性照顧‧活出生命的本質」，旨在讓參加者深入理解和欣賞靈性在晚期照顧中的角色，提升晚期生活的照顧品質。



（資料來源：編輯自主辦單位新聞稿）

